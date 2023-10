Cher streitet ab, vier Männer angeheuert zu haben, um Sohn zu entführen

„Dieses Gerücht ist nicht wahr“, erklärt die Sängerin mit Nachdruck.

Nachdem im September Scheidungspapiere von Chers Sohn Elijah Blue Allman und seiner Frau Marie Angela King auftauchten, kamen Gerüchte ins Rollen, laut denen Cher eine Entführung ihres Sohnes geplant haben soll. Der Grund dafür soll gewesen sein, dass die 77-Jährige nicht wollte, dass das Paar sich wieder versöhnen könnte.

2021 reichten Allman und King die Scheidung ein, hatten jedoch im November 2022 wieder den Kontakt für einige Tage aufgenommen. Während dieser Zeit, an ihrem Hochzeitstag, den 30. November, drangen vier unbekannte Männer in das Hotelzimmer des Paares ein und entführten Elijah Blue Allman.

Vier Tage nach der Entführung erklärte Allmans Frau: „Ich weiß derzeit nicht, wie es meinem Mann geht, und wo er sich aufhält. Ich mache mir große Sorgen um ihn“. Ebenfalls erzählte sie, einer der Männer habe gesagt, dass die Mutter ihres Mannes die Männer angeheuert hätte. Über die Zeit vor dem Überfall erzählte Marie Angela King: „Seit August 2022 wurde mir gesagt, dass ich ihn weder sehen noch sprechen darf, da er derzeit in einer mir nicht bekannten Behandlungseinrichtung untergebracht ist. Mir wurde auch gesagt, dass er keinen Zugang zu seinem Telefon hat“.

Cher leugnete „People“ gegenüber jegliche Anschuldigungen, mit der Entführung ihres Sohnes in Verbindung zu stehen und verweigerte weitere Aussagen zu den Vorfällen. Jedoch gab sie einen Einblick in den Kampf gegen Allmans Drogenprobleme: „Ich leide nicht an einem Problem, das Millionen von Menschen in den Vereinigten Staaten nicht haben. Ich bin eine Mutter. Es ist meine Aufgabe – so oder so – zu versuchen, meinen Kindern zu helfen. Man tut alles für seine Kinder. Wann immer man ihnen helfen kann, tut man es einfach, denn das ist es, was eine Mutter ausmacht. Wenn man an seine Kinder denkt, lächelt man einfach und liebt sie, und man versucht, für sie da zu sein. “

Nach der Entführung fand man Allman im Chateau Marmont in Los Angeles. Dort soll er angeblich mit einem ebenfalls von Cher angeheuerten Mann untergebracht gewesen sein. Das Hotelpersonal fand ihn im September „mit dem Gesicht nach unten auf dem Bürgersteig vor dem Hoteleingang liegend“, woraufhin er einige Tage später in ein Reha-Zentrum gebracht wurde.