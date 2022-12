Chris Brown geht 2023 auf Tour

Chris Brown hat für 2023 eine Tour durch Europa und Großbritannien angekündigt. Als Support-Act ist Skillibeng dabei. Im Rahmen der „Under The Influence“-Tour spielt er auch drei Konzerte in Deutschland und eines in der Schweiz.

Insgesamt sind 13 Konzerte geplant, das erste in Dublin. Weitere Tourstationen sind Frankreich, Großbritannien und Belgien. Die Tour endet in Amsterdam.

Chris Brown auf Tour:

26.02.2023 CH – Zürich, Hallenstadion

28.02.2023 Oberhausen, Rudolf-Weber-Arena

01.03.2023 Berlin, Mercedes-Benz Arena

04.03.2023 München, Olympiahalle

Der Vorverkauf startet am 9. Dezember um 10 Uhr auf allen bekannten Plattformen.

Chris Brown veröffentlichte 2005 sein Debütalbum CHRIS BROWN. Sein aktuelles Album BREEZY ist bei den Grammy Awards 2023 für das beste R&B-Album nominiert. 2022 verklagte eine Frau den Musiker. Sie wirft ihm vor, er habe sie betäubt und vergewaltigt.

Ende der Nuller Jahre stand Brown vielfach in den Schlagzeilen wegen Gewalt gegen seine damalige Partnerin Rihanna.

Deutschland

Ticketmaster Pre-Sale:

Do., 08.12.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

Schweiz

Raiffeisen Pre-Sale:

Mi., 07.12.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.raiffeisen.ch/memberplus

die Mobiliar Priority Tickets:

Mi., 07.12.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.mobiliar.ch/ticketshop

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Fr., 09.12.2022, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist-chris-brown-581