Chris Martin stoppt Coldplay-Konzert und hilft Jungen im Publikum

Gut aufgepasst, Chris Martin! So verhalf er einem seiner jüngsten Fans zum Premium-Platz.

Chris Martin hat seine Fans offenbar genau im Blick. Während einer Show von Coldplay im Accor-Stadion in Sydney hat der Sänger einem Jungen nun aus der Bredouille geholfen. Dieser war in der Menge zwischen Erwachsenen „eingequetscht“ gewesen.

Helfende Hände, lockere Sprüche

Coldplay sind gerade weltweit mit ihrer „Music Of The Spheres“-Tour unterwegs. Mitten im Konzert entdeckte Chris Martin den Jungen in einer der vorderen Reihen. Nachdem er das Zeichen gab, dass dieser über die Absperrung gehoben werden sollte, sagte der Frontmann zu ihm: „Du kannst dich hier hinsetzen, okay? Du musst nicht von all den Erwachsenen zerquetscht werden.“

In der Halle wurde Martins Handeln sofort mit Jubelrufen belohnt. Als das Sicherheitsteam den Jungen über das Gitter hob, sagte der Musiker: „Setz dich dort hin, mein kleiner Bruder. Okay, so besser?“. Dann hatte er auch spontan noch einen unfreiwilligen Scherz auf Lager, den aber wohl nur die Erwachsenen in der Arena verstanden haben dürften. „Do you want Coke or something?“ fragte er den kleinen Coldplay-Fan – um dann direkt nachzulegen: „Ich meine das Getränk.“ Die Halle lachte, denn „Coke“ bedeutet auch „Kokain“. „Wir werden uns um dich kümmern, Mann!“, versprach Chris Martin anschließend und joggte auf der Bühne wieder Richtung Band.

Chris Martin bei Konzert selbst in Gefahr

Vor einigen Tagen war Chris Martin auf einer solchen Bühne in Melbourne noch gestürzt, als er durch eine im Boden eingelassene Falltür fiel. Ein Crew-Mitglied fing ihn rechtzeitig auf, sodass Verletzungen glücklicherweise ausblieben. Nachdem er wieder auf den Beinen war, scherzte der Sänger schon wieder: „Vielen Dank, dass ihr mich aufgefangen habt! Heilige Scheiße, das war fast ein YouTube-Moment.“

Coldplay haben Anfang Oktober ihr zehntes Studioalbum MOON MUSIC veröffentlicht. Es ist das bisher am schnellsten verkaufte Album britischer Künstler:innen im Jahr 2024 und erzielte die beste Verkaufswoche in den offiziellen britischen Album-Charts seit Adeles 30. Im nächsten Jahr wollen Coldplay mit ihrer „Music Of The Spheres“-Welttournee nach Nordamerika reisen, bevor sie für Auftritte in London und Hull nach Großbritannien zurückkehren. Im Wembley-Stadion in der Hauptstadt soll es eine Konzertreihe mit zehn Terminen geben. Damit würden sie den bisherigen Veranstaltungsrekord von Taylor Swift und Take That brechen.