Christian Bale soll bei „Thor: Love and Thunder“ am Start sein

Christian Bale könnte demnächst in „Thor: Love and Thunder“ mitmischen.

Das wird Dich auch interessieren





Erst ab dem 5. November 2021 wird der neue „Thor“-Teil über die Kinowände flimmern. Doch schon jetzt macht sich das Gefühl breit, bei dem vierten Part würde es sich um einen ziemlich aufregenden Actioner handeln. Die Zeichen dafür stehen zumindest gut. Denn nun ist auch Christian Bale im Gespräch dafür. Wenn der ehemalige „Batman“-Darsteller tatsächlich seine Zusage für eine neue Runde in einem Superheldenstreifen gibt, dann stärkt er das Ensemble rund um Chris Hemsworth, Natalie Portman und Tessa Thompson.

Bisher haben weder Marvel noch Disney öffentlich Stellung bezogen zu den Cast-Gesprächen mit Bale. Auch welche konkrete Rolle der Oscar-Gewinner genau spielen würde, sei laut „The Hollywood Reporter“ aktuell noch nicht bekannt. Doch schon „Thor: Tag der Entscheidung“ konnte 2017 dank der unverkennbar genial-komischen Handschrift des neuseeländischen Filmemachers Taika Waititi („Jojo Rabbit“, „5 Zimmer Küche Sarg“) Aufwind bekommen. In dem kommenden „Thor“ wird er erneut den Regieposten übernehmen.

Was bereits klar ist: Auch Natalie Portman, alias Jane Foster, wird zu Thor. Damit muss Hemsworth wohl nicht mehr allein Welten retten. Ihm steht von nun an eine weibliche Superheldin ebenbürtig zur Seite. Insgesamt soll der Look von „Thor: Love and Thunder“ psychedelischer sein, ebenso wie die Kostüme und die Musik. Die Produktion wird voraussichtlich im Sommer 2020 beginnen – eventuell dann mit Christian Bale.