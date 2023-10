Christin Nichols veröffentlicht neue Single „In Ordnung“ mit Julian Knoth

Die Sängerin kündigt außerdem ihre „I'm Fine“-Tournee und ihr zweites Studioalbum für März 2024 an.

Nur ein Jahr nach ihrem Debütalbum I’M FINE kündigt Christin Nichols bereits ihre nächste Platte RETTE SICH WER KANN für den 22. März 2024 an. Um einen Vorgeschmack auf den Sound des Werks zu liefern, veröffentlicht die Sängerin, Schauspielerin und Synchronsprecherin am 13. Oktober die Single „In Ordnung“, die in Zusammenarbeit mit Julian Knoth von der deutschen Rockband Die Nerven entstanden ist.

Auch wenn der Titel des Tracks das Gegenteil vermuten lässt, ist gar nichts in Ordnung. In dem Duett versuchen sich die beiden Musiker:innen gegenseitig zu beschwichtigen, während um sie herum die Welt zusammenbricht. „Ich kann es nicht sugar coaten. Manchmal ist eben nix in Ordnung, und man lügt sich einfach in die Tasche, dass es so wäre. Augen zu. Lieber im Dunkel tappen, als was zu ändern. Ich weiss, ich weiss. Aber bis mir das hier alles um die Ohren fliegt, mach ich einfach blind weiter. In diesem Fall mit Julian. Gar nichts ist in IN ORDNUNG. Aber um ehrlich zu sein, das mag ich auch ein bisschen“, meint Christin Nichols zu ihrem Song, der mit einem begleitenden Musikvideo erscheint.

Hier das Musikvideo zu „In Ordnung“ anschauen:

Ende November geht die Künstlerin außerdem auf ihre „I’m Fine“-Tournee. Für den ersten der insgesamt neun Termine in Deutschland steht Nichols am 23. November erstmals in Kiel auf der Bühne. Am 8. Dezember feiert sie dann ihr Tourfinale in der Berghain Kantine in Berlin.

Alle Termine im Überblick: