Christin Nichols I’m Fine

Ach, schade: „Sieben Euro Vier“ beginnt zwar mit der schönen Zeile „Kein Auto, keine Perspektive“, ist dann aber gar kein Song über die Verkehrswende, sondern bloß über den allgemeinen Missmut mit dem persönlichen Befinden und den generellen Mangel an Geld, Gefühlen und so.

I’M FINE bei Amazon.de kaufen

Da sind wir aber schon angelangt im Kern dessen, was dieses erste Soloalbum von Christin Nichols ausmacht. Die eine Hälfte von Prada Meinhoff kümmert sich auf I’M FINE um jenen Aspekt an den Themen Feminismus, Kapitalismuskritik und Irgendwiedagegensein, der im Slogan-Geballer ihrer Berliner Stammband bisweilen verloren geht: den persönlichen. Das große Ganze, also die gesellschaftlichen Zusammenhänge, geraten in den zwischen Deutsch und Englisch schillernden Texten zwar nicht aus dem Blick, aber sie werden öfter und vor allem detaillierter aufs Ich zurückgeführt.

Also nicht mehr „Jedem geht’s beschissen“ („Stress“, Prada Meinhoff), sondern „Wir sind verloren“ („Fame“, Christin Nichols). Auch die Wut der Stammband ist einer gewissen Resignation gewichen, in der Nichols aber sehr schöne, poetisch abgeklärte Zeilen gelingen: „Zu Hause angekommen, wo genau ist das denn?“, fragt sie, und auch musikalisch geht es zwar nicht unknallig, aber zwischen Postpunk und Electro-Pop sehr viel diffiziler zu. Und Songs wie „Bielefeld“ oder „Phoenix“ erinnern einen wieder einmal daran, was man an der Hamburger Schule verloren hat.

Die TripHop-Ikone spielt Electro- Pop, der einem nahegeht.

Eklektischer Pop aus Frankreich schlägt eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft.

Linus Volkmann widmet die aktuelle Kolumne dem Verriss. Ein Hoch auf die Null-Sterne-Review. Es geht dabei unter anderem um Heinz Strunk, Kurt Prödel und Nena.

Die deutsch-britische Musikerin und Schauspielerin Christin Nichols, die auch Teil des Duos Prada Meinhoff war, hat kürzlich ihre neue Single „Today I Choose Violence“ veröffentlicht: Ein brillantes, wütendes Rockstück, das den Sexismus unserer Kulturwelt ins Visier nimmt. Wir sprachen mit ihr über den Song und die Dinge, die man(n) ändern muss.

In unserer Popkolumne präsentiert Linus Volkmann im Wechsel mit Paula „die Buch-Autorin“ Irmschler die High- und Lowlights der Woche. In der Kalenderwoche 08/2021 geht es um Susi Bumms, Manuel Andrack und Christin Nichols. Nehmt eure Haustiere in den Arm und brecht einen Riegel von der Schokolade ab: Denn jetzt holt euch die neue Popwoche ein.