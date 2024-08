Coldplay bricht alle Rekorde mit der „Music Of The Spheres“-Tour

Coldplays „Music Of The Spheres“-Tour stellt jetzt schon alle anderen Rocktourneen in den Schatten.

Die „Music Of The Spheres"-Tour von Coldplay ist als umsatzstärkste Rocktournee aller Zeiten bestätigt worden. Die Band hat damit den bisherigen Rekordhalter Elton John, dessen „Farewell Yellow Brick Road"-Tournee 939,1 Millionen Dollar einspielte, mit einem Gesamtumsatz von 944,7 Millionen Dollar überholt. Coldplay und Sting kämpfen gegen Todesstrafe von Toomaj Salehi Rekordeinnahmen und Besucherrekorde: Coldplay überholt Elton John Mit ihrer aktuellen „Music Of The Spheres"-Tour hat Coldplay offiziell einen neuen Meilenstein erreicht. Die Tour, die im März 2022 begann und noch nicht abgeschlossen ist, hat „Billboard" zufolge bislang 945,7 Millionen US-Dollar eingespielt und 8,8 Millionen Tickets verkauft. Damit hat sie Elton Johns „Farewell Yellow Brick Road"-Tour, die zwischen 2018 und 2023 939,1 Millionen US-Dollar einbrachte, den Rang abgelaufen. Coldplays Erfolg ist besonders, da sie die erste Rockband sein könnten, die mit einer Tournee die Milliardenmarke knackt. Mit noch 21 verbleibenden Konzerten ist es sehr wahrscheinlich, dass sie dieses Ziel erreichen und zudem über 10 Millionen verkaufte Tickets verzeichnen werden. Ihre Tour hat nicht nur in puncto Einnahmen, sondern auch bei den Besucherzahlen Rekorde aufgestellt und den langjährigen Rekord von U2 übertroffen, deren „360°" -Tour von 2009 bis 2011 insgesamt 7,3 Millionen Tickets verkaufte. Tour soll Emissionen um 50 Prozent reduzieren Coldplays Tour ist außerdem nicht nur kommerziell erfolgreich, sie setzt auch neue Standards in puncto Nachhaltigkeit. Die Band hat Methoden eingeführt, um den CO2-Ausstoß ihrer Konzerte zu minimieren. Ein Beispiel sind die kinetischen Tanzflächen, die durch die Bewegungen des Publikums Energie für die Show erzeugen. Auch das Publikum selbst kann aktiv zur Stromversorgung beitragen, indem es auf bereitgestellten Fahrrädern in die Pedale tritt, um zusätzliche Energie zu erzeugen. Diese Maßnahmen sind Teil von Coldplays Strategie, den CO2-Fußabdruck ihrer Tournee zu verringern. Die Band hat sich zum Ziel gesetzt, die Emissionen im Vergleich zu ihrer letzten Tournee um 50 Prozent zu senken. Sie setzen auf erneuerbare Energien, darunter eine wiederaufladbare Show-Batterie, die mit recyceltem Speiseöl, Solarenergie und der Bewegungsenergie des Publikums betrieben wird. Zudem wollen Coldplay Recycling und Abfallreduzierung bei ihren Konzerten fördern und unvermeidbare Emissionen durch Baumpflanzungen und Investitionen in nachhaltige Technologien kompensieren.