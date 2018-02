Courtney Barnetts neues Album hat ein Release-Datum und eine erste Single

Am Dienstag munkelte man noch, am Freitag schon ist es offiziell: Courtney Barnett hat ein neues Album angekündigt. TELL ME HOW YOU REALLY FEEL soll am 18. Mai erscheinen. Die erste Single veröffentlicht die Australierin gleich dazu – „Nameless, Faceless“ könnt Ihr hier hören.

Der Refrain enthält übrigens ein berühmtes Zitat der Schriftstellerin Margaret Atwood: „Männer haben Angst, dass Frauen sie auslachen. Frauen haben Angst, dass Männer sie umbringen.“

Barnett wird ab Ende April 2018 auf US-Tour gehen, Konzerte in Deutschland sind bisher nicht angekündigt. Am 3. Juni spielt die Musikerin aber auf dem All Points East Festival in London – dorthin lohnt sich zumindest ein Wochenend-Trip.

Die neue Platte folgt auf das 2017 erschienene Album LOTTA SEA LICE, das Barnett gemeinsam mit Kurt Vile veröffentlichte. Ihr Debütalbum SOMETIMES I SIT AND THINK, AND SOMETIMES I JUST SIT kam 2015 heraus.