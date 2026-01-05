Was die Critics Choice Awards 2026 über die Award-Saison aussagen

Timothée Chalamet und Jessie Buckley gewinnen Hauptpreise. Paul Thomas Anderson triumphiert mit „One Battle After Another“.

Am 4. Januar 2026 wurden die Critics Choice Awards in Santa Monica vergeben und markierten damit den Auftakt zur anstehenden Award-Saison in Hollywood. Wer sind die Gewinner:innen? Wie wird die weitere Saison verlaufen? Und was hatte die Zeremonie noch zu bieten? Hier ein Ausblick.

Die Gewinner:innen des Abends

Die großen Abräumer des Abends sind Timothée Chalamet und Jessie Buckley, die beide ihre Kategorien als bester Hauptdarsteller und beste Hauptdarstellerin gewannen. Chalamet konnte sich gegen Leonardo DiCaprio durchsetzen – die beiden Hollywood-Schwergewichte gingen als Hauptfavoriten in die Award-Saison.

Ein weiterer großer Gewinner des Abends ist Regisseur Paul Thomas Anderson: Für sein Werk „One Battle After Another“ wurde er mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet. Der Film gewann zudem den Titel als bester Film des Jahres.

Auch Jacob Elordi durfte sich freuen. Für seine Rolle in „Frankenstein“ wurde er mit dem Preis für den besten Nebendarsteller geehrt. Der Preis für die beste Nebendarstellerin ging an Mady Madigan für „Weapons“. Regisseur Ryan Coogler durfte für seinen Film „Sinners“ die Auszeichnung für das beste Drehbuch mit nach Hause nehmen.

Ausblick auf die Award-Saison

Die große Frage nach der Zeremonie ist nun, ob Timothée Chalamet der Favorit für den Oscar als bester Hauptdarsteller ist. Über die Jahre hat sich der Schauspieler zu einem Dauerbrenner entwickelt. Im vergangenen Jahr war er bereits für seine Darstellung von Bob Dylan nominiert, musste sich aber Adrien Brody geschlagen geben. Seine größte Konkurrenz in diesem Jahr ist Leonardo DiCaprio, der im gefeierten Film „One Battle After Another“ groß aufspielte. Es bleibt also spannend – der nächste wichtige Termin sind die Golden Globe Awards am 11. Januar 2026, bei denen beide Schauspieler in derselben Kategorie nominiert sind.

Liebeserklärung an Kylie Jenner

Timothée Chalamet zog allerdings nicht nur mit seinem Award-Gewinn die Aufmerksamkeit auf sich, sondern auch mit dem gemeinsamen Auftritt mit seiner Partnerin Kylie Jenner. Die Zwei erschienen im Partnerlook zur Zeremonie und setzten ein modisches Statement.

In seiner Dankesrede widmete der Schauspieler der Unternehmerin rührende Worte: „Danke an meine Partnerin seit drei Jahren. Danke für unser Fundament. Ich liebe dich. Ohne dich hätte ich das alles nicht geschafft. Danke von ganzem Herzen.“

Mit diesem Auftritt lässt das Paar alle Kritiker:innen und Gerüchte verstummen. Immer wieder gab es Spekulationen über eine Trennung der beiden.