Martin Scorsese dreht mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence

Martin Scorsese verfilmt „What Happens at Night“ mit hochkarätiger Besetzung.

Das neue Projekt von Oscar-Preisträger Martin Scorsese steht fest: Er verfilmt den Roman „What Happens at Night“ von Peter Cameron. Die Hauptrollen übernehmen die beiden Oscar-Preisträger:innen Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence.

Martin Scorseses nächster Film

Das Drehbuch für die Romanverfilmung stammt laut „Deadline“ von Patrick Marber. Apple Original Films und Studiocanal produzieren gemeinsam, ein Deal, der an Scorseses letzte Zusammenarbeit mit Apple bei „Killers of the Flower Moon“ (2023) erinnert. Die Dreharbeiten sollen Anfang 2026 starten.

Darum geht’s in der Geschichte

Die Handlung dreht sich um ein verheiratetes US-Paar, das in eine kleine europäische Stadt reist, um ein Kind zu adoptieren. Dort checken sie in ein fast menschenleeres Hotel ein und treffen auf rätselhafte Gestalten: eine extravagante Sängerin, einen heruntergekommenen Geschäftsmann und einen mysteriösen Heiler. Nichts ist, wie es scheint, die Grenzen zwischen Realität und Traum verschwimmen.

Scorsese und DiCaprio – ein bewährtes Team

Für Leonardo DiCaprio (50) ist „What Happens at Night“ bereits die siebte Zusammenarbeit mit Martin Scorsese. Seit „Gangs of New York“ (2002) standen die beiden bei Blockbustern wie „Aviator“ (2004), „Shutter Island“ (2010) oder „The Wolf of Wall Street“ (2013) gemeinsam am Set. Zuletzt glänzte DiCaprio in „Killers of the Flower Moon“ (2023). Für Jennifer Lawrence (35) ist es hingegen die erste Zusammenarbeit mit dem Regisseur. Die beiden Schauspieler:innen standen bereits in Adam McKays Satire „Don’t Look Up“ (2021) gemeinsam vor der Kamera, nun folgt das erste große Drama unter Scorseses Leitung.

Konkurrenzprojekte

Laut „Deadline“ entschied sich DiCaprio bewusst für dieses Projekt und gegen andere Angebote, darunter ein geplantes Evel-Knievel-Biopic von Damien Chazelle. Parallel startet am 25. September 2025 sein neuer Film „One Battle After Another“ in den Kinos, inszeniert von Paul Thomas Anderson. Jennifer Lawrence wiederum ist im November in „Die, My Love“ an der Seite von Robert Pattinson auf der Leinwand zu sehen. Der Film wurde in Cannes laut „Vanity Fair“ bereits als Oscar-Favorit gehandelt.