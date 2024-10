Cornell-Tochter tadelt „TMZ“-Fotos von Liam Paynes Leiche

„Ich musste an meine eigene Erfahrung denken, als 'TMZ' ebenfalls Bilder von meinem toten Vater veröffentlichte“, schrieb Toni Cornell in einem Statement.

Toni Cornell, Sängerin und Tochter des verstorbenen Soundgarden-Frontmanns Chris Cornell, hat „TMZ“ öffentlich für die Berichterstattung über den Tod von One-Direction-Star Liam Payne verurteilt. Payne verstarb mit 31 Jahren am 16. Oktober nach einem Sturz vom Balkon des Casa Sur Hotels in Buenos Aires.

Toni Cornell: „Es war unbeschreiblich traumatisierend“

In einem Statement rügte die Musikerin die Veröffentlichung von Fotos des Leichnams sowie des Hotelzimmers von Liam Payne im Online-Boulevard-Magazin. Ihre Verbitterung teilte sie am Freitag (18. Oktober) in ihrer Instagram-Story. Dabei erinnerte sie an ihre eigenen Erlebnisse nach dem Selbstmord ihres Vaters im Jahr 2017. Auch damals hatte „TMZ“ Bilder des Toten veröffentlicht, die Toni Cornell als 12-Jährige sehr betroffen gemacht hätten.

„Nachdem ich diese Fotos gesehen habe, musste ich über meine eigene Erfahrung nachdenken, als ‚TMZ‘ ebenfalls Bilder von meinem toten Vater öffentlich gemacht hat“, schrieb sie. Chris Cornell starb im Mai 2017 im Alter von 52 Jahren. Er wurde in seinem Hotelzimmer in Detroit tot aufgefunden, nachdem er zuvor eine Soundgarden-Show im Fox Theatre gespielt hatte.

„Als 12-Jährige stolperte ich über diese Bilder, während ich durch mein iPad scrollte. Es war unbeschreiblich traumatisierend und etwas, das ich bis heute mit mir herumtrage. „TMZ“ hat sieben Jahre später immer noch nicht den Anstand gehabt, diese Fotos aus dem Internet zu entfernen. Und das sollte meiner Meinung nach getan werden“, forderte sie in ihrem Post.

„Sie hätten die Fotos gar nicht erst veröffentlichen dürfen“

Nachdem Kritik aus der Öffentlichkeit laut wurde, entfernte das Online-Medium die intimen Aufnahmen von ihrer Website. In Toni Cornells Augen viel zu spät. „Auch wenn die Bilder von Liam inzwischen gelöscht sind, bedeutet das nichts. Sie hätten sie gar nicht erst veröffentlichen dürfen“, fuhr sie fort. „Es bricht mir das Herz, wenn ich daran denke, dass sein 7-jähriger Sohn Bear eines Tages auf diese Bilder stoßen und genauso leiden könnte wie ich“, beklagte Toni Cornell.

Auch die Ex-Partnerin Paynes, Cheryl Cole, prangerte die Berichterstattung der skrupellosen Boulevardseite an und nannte sie „abscheulich“. Die Mutter des gemeinsamen Sohnes Bear postete am Freitag (18. Oktober) eine Stellungnahme, um „alle freundlich daran zu erinnern, dass wir einen Menschen verloren haben“. Cole beendete sie mit dem Appell: „Bitte gebt Liam das bisschen Würde, das ihm nach seinem Tod geblieben ist, damit er endlich in Frieden ruhen kann.“