Daniel Craig gedenkt der Bond-Legende Sean Connery

Von Filmfigur zu Filmfigur: Daniel Craig findet rührende Worte zum Tod von Sean Connery, der den Geheimagenten James Bond von „James Bond jagt Dr. No“ (1962) bis zu „Sag niemals nie“ (1983) in sieben Filmen verkörperte.

„Es erfüllt mich mit Trauer, von dem Tod einer der Größen des Kino zu hören“, schreibt der Schauspieler am Sonntag (1. November) auf seinem Instagram-Account. Sean Connery würde nicht nur als Bond in Erinnerung bleiben, denn er habe für eine Ära und einen Stil gestanden: „Auch dank ihm wurde der moderne Blockbuster erschaffen.“ Connery würde auch nach seinem Tod Schauspieler*innen und Filmemacher*innen in ihrem Schaffen beeinflussen. Craig sei in Gedanken bei der Familie des Verstorbenen und all seinen Liebsten. Seine würdigenden Worten folgt eine Anekdote, die ahnen lässt, wie nahe sich die beiden Schauspieler standen: „Wo immer er ist, ich hoffe dort gibt es einen Golfplatz.“

https://www.instagram.com/p/CHA2-59Dgc1/

Craig ist nicht der einzige Bond, der sich zum Tode Connerys öffentlich äußerte. Pierce Brosnan, der 1994 doch noch die Rolle in „Golden Eye“ erhielt, schickte Worte des Gedenkens in die Welt. Schon zu Kindestagen vergötterte er Sean Connery in seiner Rolle als 007. „Du hast uns allen den Weg gezeigt, sodass wir in deine Fußstapfen treten konnten“, postet Brosman auf Instagram.

https://www.instagram.com/p/CHBex3kAB_g/

Connery starb am Samstag (31. Oktober) im Alter von 90 Jahren. Allein der 2017 dahin geschiedene Roger Moore verkörperte in den 1970er und 1980er Jahren in gleich vielen Filmen den Geheimagenten 007.

Auch Alec Baldwin, der an der Seite von Sean Connery in „Jagd auf Roter Oktober“ spielte, traute am Samstag um Connery. In seinem emotionalen und ehrlichen Statement sagt Baldwin: „Wir reden hier über einen Menschen der Kategorie ‚Legende‘ – Ruhe in Frieden Sean Connery.“