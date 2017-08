„Das fünfte Element“ läuft ab Donnerstag wieder im Kino

Armer Luc Besson: Der Versuch des Regisseurs, den gigantischen Erfolg mit „Das fünfte Element“ zu wiederholen, ging gründlich daneben. Sein „Valerian“ fiel zuletzt bei den Zuschauern durch, vielleicht hat der Franzose sein Pulver einfach schon 1997 verschossen. All die irren Designs und Welten, in die er Bruce Willis, Milla Jovovich, Chris Tucker und Gary Oldman warf!

Auch interessant 2017 wird das Jahr der Science-Fiction Willis musste die Welt retten und sie der menschlichen Waffe Leeloo nebenbei auch noch erklären, was sich als schwierigere Mission herausstellen sollte. Gemeinsam reisen seine Figur Korben Dallas und Leeloo von einem abstoßend zugebauten New York der Zukunft nach Fhloston Paradise, dem Urlaubsraumschiff der Superreichen, auf dem es nach einer faszinierenden Operneinlage zum finalen Kampf um das Universum kommt – gewürzt mit viel Besson-Humor.

„Das fünfte Element“ ist einer dieser seltenen Filme, die „immer gehen“, dessen Fangemeinde über die Jahre nicht kleiner wird. Und für diese Fangemeinde sowie Neueinsteiger kommt der Film nun noch einmal ins Kino. Mit 4K-Auflösung und verbessertem Sound – als ob man das überhaupt bräuchte.

Der Film wird für kurze Zeit in diversen Städten Deutschlands gespielt, via Google findet Ihr auch ganz schnell raus, in welchem Kino in Eurer Nähe der Film noch einmal anläuft. Und wo wir gerade dabei sind: „Die Reifeprüfung“ läuft aktuell ebenfalls in 4K in verschiedenen Städten in Deutschland.