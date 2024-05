Das sagt Avril Lavigne zum Gerücht, sie sei durch eine Doppelgängerin ersetzt worden

Avril Lavigne soll laut Internet 2003 mit einem Double ausgetauscht worden sein. Im Interview adressiert sie die Gerüchte.

Seit Anfang der 2000er-Jahre kursiert eine Verschwörungstheorie über Avril Lavigne im Internet. Diese besagt, dass die „echte“ Lavigne bereits 2003 gestorben und anschließend durch ein Double namens Melissa ersetzt worden sei. Der Ursprung dieser These ist das Aussehen der Sänger – denn sie scheint für viele Menschen keinen Tag gealtert zu sein und noch immer so jung wie in der „Sk8er Boi“-Ära (2002) auszusehen. Nun reagierte die 39-Jährige erstmals auf die Theorie.

Avril Lavigne: „Ehrlich gesagt, so schlimm ist es nicht“

In einem Interview für den Podcast „Call Her Daddy“ fragte der Host Alex Cooper die Pop-Punk-Sängerin nach dem verrücktesten Gerücht, das sie jemals über sich selbst gehört habe. Avril Lavigne verwies in ihrer Antwort auf die Doppelgängerinnen-Verschwörungstheorie, die seit fast zwei Jahrzehnten ihrer Karriere verfolgt. Dabei fügte Lavigne hinzu, dass sie die Annahmen an sich eher „lustig“ als unheimlich finden würde.

Weiterhin erklärte sie: „Ehrlich gesagt, so schlimm ist es nicht. […] Es könnte schlimmer sein, oder?“ Es sei allerdings gleichzeitig „dumm“, dass man wirklich daran glauben könnte, dass die Musikerin nicht sie selbst sei. Konkret sagte sie dazu: „Offensichtlich bin ich ich, es ist so dumm. Ich denke, dass sie das auch mit anderen Künstlern gemacht haben. Ich bin nicht die Einzige.“ Damit spielte die kanadische Künstlerin darauf an, dass es in den sozialen Medien immer wieder zu Gerüchten kommen würde, die sogar den Tod von Promis im Fokus haben, obwohl diese noch lebendig seien.

Abschließend fügte Interviewer Alex Cooper scherzhaft hinzu, dass Lavigne augenscheinlich wirklich nicht gealtert sei: „Ich starre dich an. Und ich stelle mir vor, wie du mit deinem kastanienbraunen Haar aussiehst. Und ich denke: ‚Oh mein Gott. Du siehst buchstäblich noch genauso aus wie damals, als du jünger warst.‘“

Auch musikalisch wird Avril Lavigne die Zeit zurückdrehen, denn die „Girlfriend“-Sängerin wird am 21. Juni 2024 ein Greatest-Hits-Album veröffentlichen. Die 20 Songs umfassende LP wird die gesamte Musikkarriere Lavignes abdecken und 2000er-Hits wie „Complicated“ und auch „Sk8er Boi“ beinhalten. Beide Tracks stammen von ihrem Debütalbum LET GO aus dem Jahr 2002.