Foto: Getty Images for Victoria's Secr, Pascal Le Segretain. All rights reserved.

The Weeknds „Blinding Lights“ kam in diesem Sommer nicht nur bei deutschen Musikliebhabern gut an.

Spotify hat erneut eine Liste mit den meistgestreamten Songs und Podcasts des Sommers 2020 veröffentlicht. Am meisten können sich in diesem Jahr die beiden US-Rapper DaBaby und Roddy Ricch freuen, die mit ihrem Song „ROCKSTAR“ weltweit am häufigsten auf der Pole-Position gelandet sind. Insgesamt wurde der Track zwischen 1. Juni und 15. August 380 Millionen Mal gestreamt.

An dieser Stelle findest du Inhalte von YouTube Um mit Inhalten von YouTube zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/mxFstYSbBmc?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>"

Im Gespräch mit Spotify erklärte DaBaby selbstbewusst: „Ich wusste schon beim Schreiben, dass ‚ROCKSTAR‘ ein Hit wird. Aber zu sehen, wie die Welt ihn zu einem globalen Hit macht, ist trotzdem ein unglaubliches Gefühl.“

Auch The Weeknds „Blinding Lights“ konnte seit seinem Release im November Zuhörer*innen auf der ganzen Welt begeistern. Rund 340 Millionen Mal wurde der Song allein in diesem Sommer gestreamt, womit er weit vor dem drittplatzierten SAINt JHN liegt, dessen „Roses – Imanbek Remix“ in besagtem Zeitraum über 280 Millionen Mal angeklickt wurde.

An dieser Stelle findest du Inhalte von YouTube Um mit Inhalten von YouTube zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/4NRXx6U8ABQ?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>"

Die Top-10-Sommer-Songs weltweit:

DaBaby feat. Roddy Ricch – ROCKSTAR The Weeknd – Blinding Lights SAINt JHN – Roses (Imanbek Remix) Jawsh 685 & Jason Derulo – Savage Love (Laxed – Siren Beat) Harry Styles – Watermelon Sugar Powfu feat. beabadoobee – death bed (coffee for your head) Lady Gaga feat. Ariana Grande – Rain On Me Drake – Toosie Slide Topic feat. A7S – Breaking Me Tones And I – Dance Monkey

In Deutschland hat es Apache 207 gleich zweimal in die Top 10 geschafft. Und auch sonst haben wir im Jahr 2020 offensichtlich besonders gerne HipHop gehört. Neben dem Ludwigshafener sind auf der Liste der Lieblingssongs der Deutschen unter anderem AK Ausserkontrolle und Bonez MC mit „In meinem Benz“, Ufo361s „Emotions 2.0“ und der weltweite Spotify-Sieger DaBaby zu finden.

An dieser Stelle findest du Inhalte von YouTube Um mit Inhalten von YouTube zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.

Socials aktivieren

"<iframe width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/J1G4DWHPBVI?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe>"

Und auch auf Platz 1 ist hierzulande ein HipHop-Act gelandet. „Airwaves“ von dem Berliner Rapper Pashanim drang im Sommer 2020 besonders häufig aus deutschen Boxen.