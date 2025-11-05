„Ich möchte Geschichten erzählen“: David Harbour spricht über Privates

In einem Interview spricht David Harbour über Reue, persönliche Ziele – und was er ändern würde, wenn er könnte.

Bislang hat sich David Harbour nicht zum entblößenden neuen Album seiner Ex-Frau Lily Allen geäußert, in dem sie ihm Seitensprünge, Sexsucht und Unehrlichkeit vorwirft. Ein im September geführtes und nun veröffentlichtes Interview, das man mit dem „Stranger Things“-Darsteller führte, gewährt jedoch Einblicke in Harbours persönliche Ansichten.

„Schmerz und Fehler sind Teil der Reise“

Auf die Frage, ob er etwas in seinem Leben bereue oder ändern würde, sagte Harbour gegenüber „Esquire“: „Ich würde entweder alles oder nichts ändern. Entweder man akzeptiert seinen Weg vollständig und erkennt, dass auch der Schmerz, die Fehltritte und die Fehler Teil der Reise sind und dass in all dem Wahrheit und Wachstum, Weisheit und tiefere Empathie und Verbundenheit stecken. Es ist wie bei einem Kartenhaus: Sobald man versucht, eine Sache zu ändern, muss man irgendwie alles ändern.“

Er fuhr fort: „[Als Künstler] geht es darum, dein Leben in etwas zu integrieren, das du anderen Menschen geben kannst, damit sie eine kathartische Reaktion auf ihr Leben haben können. Wenn du noch nie etwas durchgemacht hast, was hast du dann wirklich zu bieten? Wenn ich etwas ändern würde, würde ich alles ändern und mein Leben einfach glücklich und albern machen, und dann wäre ich kein Künstler mehr. Und das wäre schade.“

Auf der Jagd nach der perfekten Geschichte

Harbour feierte im April seinen 50. Geburtstag. Auf die Frage, was er sich für die nächsten 50 Jahre wünsche, antwortete er gegenüber „Esquire“ weiter: „Der perfekten Geschichte hinterherzujagen, ist wie, einem Drachen hinterherzujagen. […] Ich möchte schöne, erstaunliche Geschichten erzählen, die den Menschen Gefühle vermitteln, die sie noch nie zuvor empfunden haben. Ein Teil davon ist, ihnen Trost zu spenden, ihnen das Gefühl zu geben, wirklich gesehen und gehört zu werden, und sie dazu zu bringen, Dinge zu hinterfragen, die sie normalerweise nicht hinterfragen. Sie ein wenig zu verwirren, was tiefere Dinge unter der Oberfläche angeht.“

Harbour strebt nach Balance

Weiter erklärte Harbour: „Ich glaube, diese Balance im Geschichtenerzählen ist es, wonach ich strebe, und es ist so aufregend, mehr Kontrolle zu haben. Die nächsten 50 Jahre werden voller komplexer und reichhaltiger Geschichten sein, die alle Gefühle wecken, einen beflügeln und gespannt auf die nächste Folge warten lassen. Das wird wirklich mein Fokus sein. Dann gibt es natürlich noch persönliche Dinge, die ich tun möchte, und Menschen, die ich lieben, denen ich Gutes tun und die ich fördern möchte.“

Ein Album über Verrat und Untreue

Das jüngste Album der Sängerin und Harbours ehemaliger Ehefrau Lily Allen, WEST END GIRL, das am 24. Oktober erschien, erzählt detailliert von den Seitensprüngen, die Harbour angeblich begangen haben soll. Auf der Platte spricht Allen von Affären, einer Sexsucht und tütenweise Sexspielzeugen ihres Ex-Mannes. Die beiden hatten sich wohl bereits Anfang des Jahres getrennt.

Millie Bobby Brown wirft Harbour Schikane vor

Derweil hat nicht nur Allens neues Album, sondern auch eine weitere Prominente das Schlaglicht auf Harbour gelenkt: Während die Vorbereitungen für den Release des Serienfinales von „Stranger Things“ auf Hochtouren laufen, wirft Serienstar Millie Bobby Brown ihrem Kollegen Schikane und Mobbing am Set vor.

Die „Mail on Sunday“ berichtete, dass Harbour sich einer monatelangen internen Untersuchung stellen musste, nachdem die 21-Jährige sich über sein Verhalten ihr gegenüber beschwert hatte. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist unbekannt. Die Zeitung gab jedoch an, dass Browns Beschwerde keine Vorwürfe sexueller Belästigung enthielt.

„Stranger Things“-Hype geht weiter

Eine Quelle teilte dem Blatt mit: „Millie Bobby Brown reichte vor Beginn der Dreharbeiten zur letzten Staffel eine Beschwerde wegen Belästigung und Mobbing ein. Es gab seitenweise Anschuldigungen. Die Untersuchung dauerte Monate.“ Die Schauspielerin soll während der Dreharbeiten zur letzten Staffel einen persönlichen Vertreter am Set gehabt haben.

Fans warten seitdem sehnsüchtig auf die fünfte und finale Staffel – und bald ist es so weit: Der erste Teil des Serienfinales erscheint am 27. November um 2 Uhr morgens deutscher Zeit, der zweite Teil am 26. Dezember, ebenfalls um 2 Uhr. Das Finale wird am Neujahrstag ausgestrahlt. Die Macher der Serie bestätigten in Interviews bereits, dass es einen Zeitsprung von 18 Monaten zwischen dem Finale der vierten Staffel und der ersten Folge der fünften Staffel geben wird. Alle Charaktere sind zurück in der Serienstadt Hawkins und leben unter militärischer Quarantäne. Darüber hinaus erklärten sie gegenüber „Variety“, dass das Finale „etwa zwei Stunden“ lang sein werde.