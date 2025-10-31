Der neue „Stranger Things“-Trailer deutet auf ein düsteres Finale hin

Der Trailer zu den finalen Staffeln von „Stranger Things“ lässt Fans ein tragisches Serienfinale befürchten – passend untermalt mit Queens „Who Wants To Live Forever“.

„Stranger Things“-Fans können das Warten kaum noch aushalten, bis Ende November die fünfte und finale Staffel der Erfolgsserie erscheint. Der am 30. Oktober veröffentlichte Trailer zu den finalen Folgen dürfte die Nerven jedoch kaum beruhigen – im Gegenteil: Er deutet ominös ein düsteres Ende der Mystery-Serie an.

„Es ist kein einziger glücklicher Moment im Trailer zu sehen“, kommentiert verzweifelt eine Nutzerin auf YouTube, wo das Video im englischsprachigen Original in den ersten 20 Stunden bereits 8,2 Millionen Aufrufe erzielte. Feuer, Monster, Blut, Tod und Verzweiflung dominieren die Szenen, die ein Ende voller Leid und Spannung erwarten lassen.

Hier den Trailer anschauen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Welcher Song ist diesmal zu hören?

Besonderes Augenmerk gilt erneut der Songauswahl des Trailers. Schon in den bisherigen vier Staffeln gelang es der Serie, durch gezielte Musikauswahl die phantasievolle Welt von „Stranger Things“ stimmungsvoll zu untermalen. Berühmtheit erlangte dabei vor allem die Nutzung von Kate Bushs „Running Up That Hill“ aus dem Jahr 1985 in der vierten Staffel. Der Song erlebte durch die Serie ein weltweites Revival, erreichte in mehreren Ländern Platz eins der Charts und wurde zu einem der meistgestreamten Songs weltweit. Bush verdiente als Inhaberin der Urheberrechte Millionen an Tantiemen.

Queens „Who Wants To Live Forever“ im Trailer

Der neue Trailer zur fünften Staffel wird von Queens „Who Wants To Live Forever“ untermalt. Der Song ist der sechste Titel des Albums A KIND OF MAGIC, das im Juni 1986 erschien, und wurde von Gitarrist Brian May für den Soundtrack des Films „Highlander“ geschrieben. Die Band wurde dabei von einem Orchester unter der Leitung des Filmkomponisten Michael Kamen begleitet. Der Titel erreichte Platz 24 der britischen Charts und wurde 1991 in das zweite Compilation-Album der Band, GREATEST HITS II, aufgenommen. Im für den neuen Trailer ausgesuchten Part wechseln sich May und Freddie Mercury am Gesang ab.

Starttermine und Handlung

Der erste Teil der finalen Staffel erscheint am 27. November um 2 Uhr morgens deutscher Zeit, der zweite Teil am 26. Dezember um 2 Uhr. Das Serienfinale wird schließlich am Neujahrstag ausgestrahlt. Die Macher bestätigten in Interviews bereits, dass zwischen dem Finale der vierten Staffel und der ersten Folge der fünften Staffel ein Zeitsprung von 18 Monaten liegt. Alle Charaktere sind zurück in der fiktiven Stadt Hawkins und leben dort unter militärischer Quarantäne. Gegenüber „Variety“ gaben die Produzenten zudem an, dass das Finale etwa zwei Stunden dauern werde.