„Stranger Things“-Finale: Millie Bobby Brown wirft David Harbour Schikane vor

Interne Ermittlungen bei Netflix: Millie Bobby Brown beschuldigt David Harbour der Schikane am „Stranger Things“-Set. Quellen bestätigen monatelange Prüfung.

Während die Vorbereitungen für den Release des Serienfinales von „Stranger Things“ auf Hochtouren laufen, erhebt Serienstar Millie Bobby Brown schwere Vorwürfe gegen ihren Kollegen David Harbour. Sie wirft ihm Schikane und Mobbing am Set vor.

Die „Mail on Sunday“ berichtete, dass Harbour sich einer monatelangen internen Untersuchung stellen musste, nachdem sich die inzwischen 21-Jährige über sein Verhalten beschwert hatte. Das Ergebnis dieser Untersuchung ist bislang unbekannt. Laut der Zeitung enthielt Browns Beschwerde keine Vorwürfe sexueller Belästigung.

Seitenweise Anschuldigungen?

Eine Quelle teilte dem Blatt mit: „Millie Bobby Brown reichte vor Beginn der Dreharbeiten zur letzten Staffel eine Beschwerde wegen Belästigung und Mobbing ein. Es gab seitenweise Anschuldigungen. Die Untersuchung dauerte Monate.“ Die Schauspielerin soll während der Dreharbeiten zur letzten Staffel einen persönlichen Vertreter am Set gehabt haben.

Netflix lehnte gegenüber „Elle“ eine Stellungnahme zu den Ermittlungen ab. Die Quelle sagte der „Mail on Sunday“ weiterhin: „Netflix wird sich niemals zu einer internen Untersuchung äußern, aber die Tatsache, dass sie dies nicht dementiert haben, spricht Bände. ‚Stranger Things‘ hat Netflix bekannt gemacht. Millionen von Fans weltweit haben gespannt auf das Finale gewartet. Niemand möchte, dass irgendetwas davon ablenkt.“

Schwere Zeiten für David Harbour

Die Vorwürfe werden zu einer Zeit öffentlich, in der David Harbour ohnehin mit vielerlei Anschuldigungen konfrontiert ist. Das jüngste Album seiner Ex-Ehefrau Lily Allen, WEST END GIRL, das am 24. Oktober erschien, thematisiert angebliche Seitensprünge Harbours. Auf der Platte spricht Allen von Affären, einer Sexsucht und tütenweise Sexspielzeugen ihres Ex-Mannes. Laut „Mail on Sunday“ soll Allen Harbour zu jener Zeit, als Brown die Vorwürfe erhob, in dieser „brutalen Tortur“ noch unterstützt haben.

„Stranger Things“ machte Netflix reich

Die Serie feierte 2016 Premiere und machte die damals zwölfjährige Millie Bobby Brown laut „Elle“ zu einem Star mit einem geschätzten Vermögen von 50 Millionen US-Dollar. Die vierte Staffel der Mystery-Reihe erzielte in den ersten 91 Tagen 140,7 Millionen Aufrufe und ist damit die drittbeliebteste Serie aller Zeiten auf der Streaming-Plattform. Laut „Time Magazine“ brachte sie Netflix seit 2020 durch neue Abonnent:innen eine Milliarde US-Dollar ein. Der Gesamtwert der Franchise wird auf an die 20 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Ausstrahlung des Serienfinales beginnt am 27. November

Fans warten seitdem sehnsüchtig auf die fünfte und finale Staffel – und bald ist es so weit: Der erste Teil des Serienfinales erscheint am 27. November um 2 Uhr morgens deutscher Zeit, der zweite Teil am 26. Dezember ebenfalls um 2 Uhr. Das große Finale wird am Neujahrstag ausgestrahlt.

Der Trailer des Serienfinales

Die Macher bestätigten in Interviews, dass zwischen dem Ende der vierten Staffel und dem Beginn der fünften ein Zeitsprung von 18 Monaten liegt. Alle Charaktere sind zurück in der Serienstadt Hawkins und leben dort unter militärischer Quarantäne. Gegenüber „Variety“ erklärten die Showrunner außerdem, dass das Finale „etwa zwei Stunden“ dauern werde.