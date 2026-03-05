Lily Allen rechnet auf Tour ab – ihr Kleid zielt auf David Harbour

Lily Allen

Provokanter Tour-Start: Lily Allen trägt auf der Bühne ein Kleid mit Rechnungen von David Harbour für seine Affären. Die Story hinter dem spektakulären Outfit.

Zu Beginn des Jahres 2025 wurde klar, dass die Ehe zwischen Sängerin Lily Allen und dem „Stranger Things“-Star David Harbour vorbei war. Das Paar hatte im Jahr 2020 geheiratet; nach vier Jahren endete die Ehe in einer Krise, die vor allem durch Untreue seitens des Schauspielers geprägt gewesen sein soll.

Nachdem sich die Wege des Paares trennten, fiel David Harbour immer wieder durch Fehlverhalten auf, und Lily Allen veröffentlichte ihr aktuelles Album „West End Girl“, auf dem sie öffentlich mit ihrem Ex-Mann abrechnete. Nun ließ sie sich eine neue, kreative und bissige Spitze gegen ihn einfallen.

Rechnungen für Geliebte als Kleid

Am Montag, dem 02. März 2026, startete Lily Allen ihre „West End Girl“-Tour in der Royal Concert Hall in Glasgow. Dass es sich bei dem Album um eine Verarbeitung ihrer Scheidung von David Harbour und zugleich um eine Abrechnung mit ihm handelt, ist längst kein Geheimnis mehr. Beim ersten Auftritt ihrer Tournee ließ sie allerdings nicht locker und setzte noch einen drauf, um ihrer öffentlichen Abrechnung mit dem Schauspieler die Krone aufzusetzen.

So trug die Künstlerin ein ganz besonderes Kleid, während sie ihren Song „4 Chan Stan“ performte. An dem Kleid hing ein langes Stück Stoff, auf dem zum einen Songzeilen zu sehen waren – zum anderen – und das war noch viel entscheidender – einige Rechnungen, die David Harbour für seine Liebschaften während der gemeinsamen Ehe bezahlt hatte. Darunter befanden sich Abrechnungen aus verschiedenen Tequila-Bars sowie aus dem Luxuskaufhaus Bergdorf Goodman. Während der Ehe fand die Sängerin heraus, dass ihr Ex-Partner dort eine teure Handtasche für eine andere Frau gekauft hatte.

Outfits erzählen Album-Geschichte

Das Outfit-Statement wurde von Mel Ottenberg erschaffen. Der Amerikaner gab zudem im Voraus auf Instagram bekannt: Die Sängerin „hat mich 20 Jahre, nachdem ich sie zum ersten Mal gestylt hatte, aus meinem Ruhestand als Tour-Stylist geholt“.

Die 40-Jährige performte alle 14 Songs des Trennungsalbums, wobei sie sechs Outfits trug – jedes sollte ein Kapitel des Albumnarrativs symbolisieren. Von einem schwarzen Lederkleid über dunkelrote Shorts bis zu einem Unterwäsche-Look war alles dabei.

