Lily Allen: So geht David Harbour mit den Kindern um

Lily Allen hat weitere Einblicke in ihr Privatleben nach der Trennung von Ex-Ehemann David Harbour bekannt gegeben. In einem Interview verriet sie Details über die Beziehung ihrer Kinder zum „Stranger Things“-Darsteller. Wie steht es also um diese Beziehung nach dem turbulenten Jahr des Schauspielers?

Hat David Harbour noch Kontakt zu seinen Stiefkindern?

Im Gespräch mit „The Observer“ sprach Lily Allen über die Beziehung zwischen ihren Kindern und ihrem Ex-Mann. So erklärte sie, dass ihre beiden Töchter Ethel und Marnie, die aus ihrer früheren Ehe mit Sam Cooper stammen, weiterhin in Kontakt mit ihrem Stiefvater stehen. Der Schauspieler und die Sängerin waren von 2020 bis 2024 verheiratet. Sie halte sich allerdings bewusst aus der Sache raus und lasse ihre Kinder selbst über den Kontakt zu David Harbour entscheiden.

„Ich halte mich daraus“, betonte die Sängerin knapp und hielt sich auch weiterhin bedeckt. Die Trennung der beiden war turbulent. Die 40-Jährige widmete der Zeit das Album „West End Girl“, auf dem sie ihrem Ex-Mann Untreue vorwarf. Auch der Schauspieler fiel nach der Scheidung immer wieder auf, unter anderem wurde er mit Mobbing-Vorwürfen am „Stranger Things“-Set konfrontiert. Auch der Frage, ob es in der Beziehung eine Geheimhaltungsvereinbarung gab, wich sie aus.

Schweres Ende einer Ehe

Bereits vor zwei Monaten hatte Lily Allen gegenüber der britischen „Vogue“ erzählt, wie schwer das Ende ihrer Ehe mit David Harbour war. Sie habe von einer langjährigen Affäre des Schauspielers erfahren und sei in eine dunkle Phase gestürzt. Laut der Sängerin stand sogar ihre seit sechs Jahren anhaltende Nüchternheit auf dem Spiel.