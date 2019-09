David Hasselhoff veröffentlicht neue Single „Head On“

Das wird Dich auch interessieren





David Hasselhoff hat seine neue Single „Head On“ veröffentlicht. Bei dem „The Jesus and Mary Chain“-Cover handelt es sich um die zweite Single aus seinem bevorstehenden Album.

„Head On“ im Stream hören:

Bereits Mitte August hatte „The Hoff“ sein neues Cover-Album für den 27. September 2019 angekündigt und gleich eine Tracklist mitsamt aller Feature-Gäste veröffentlicht. Die LP wird den Namen OPEN YOUR EYES tragen.

„OPEN YOUR EYES“-Tracklist:

Open Your Eyes (feat. James Williamson) Head On (feat. Elliot Easton) I Melt With You (feat. Steve Stevens) Lips Like Sugar (feat. A Flock Of Seagulls) Heroes (feat. Tyler Bates) Here I Go Again (feat. Tracii Guns) Jump In My Car (feat. Todd Rundgren) Rhinestone Cowboy (feat. Charlie Daniels) If You Could Read My Mind (feat. Ava Cherry) Sugar, Sugar (feat. Steve Cropper) Mit 66 Jahren (feat. Patrick Moraz) [Cd Only] Sweet Caroline (feat. Ministry) That’s Life

Produziert wird OPEN YOUR EYES von Adam Hamilton, der in der Vergangenheit Mitglied der L.A. Guns war. Unterstützung hat sich Hamilton bei seinem ehemaligen Bandkollegen Tracii Guns geholt, der auf Hasselhoffs Album an der Gitarre zu hören sein wird.

Kurz nach dem Release seines neuen und gleichzeitig vierzehnten Studioalbums wird sich der Sänger außerdem auf große Deutschland-Tour begeben.

David Hasselhoff auf Deutschlandtour – hier die Termine:

02.10. Hannover, Swiss Life Hall

03.10. Berlin, Max-Schmeling-Halle

05.10. Leipzig, Haus Auensee

06.10. Hamburg, Barclaycard Arena Hamburg

15.10. München, Olympiahalle München

17.10. Ludwigsburg, MHP Arena

18.10. Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle

20.10. Oberhausen, König Pilsener Arena

22.10. Mannheim, Maimarkthalle

David Hasselhoff erlangte in den Achtzigern und Neunzigern besonders in Deutschland Berühmtheit als Schauspieler, Sänger und Produzent. Für seine Auftritte in den TV-Serien „Baywatch“ und „Knight Rider“ hielt er lange Zeit den Guinness-Weltrekord in der Kategorie „Most Watched Man On Television“. Nachdem Hasselhoff 1989 seinen Song „Looking for Freedom“ an der Berliner Mauer vor über 500.000 Menschen sang, verkaufte sich die Single in Deutschland teilweise über 70.000-mal am Tag.