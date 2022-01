DAWN FM: The Weeknd wird fürs Albumcover zu einem Greis

The Weeknd hat das Artwork für sein neues Album DAWN FM veröffentlicht. Es handelt sich um ein Foto des Sängers, auf dem er wie ein alternder Herr erscheint.

Am Montag, 3. Januar, hat The Weeknd via Instagram bekannt gegeben, dass sein neues Album bereits diesen Freitag (7. Januar) rauskommt. Am Dienstag postete der Sänger das Cover des neuen Longplayers auf Twitter. Darauf wirkt der 31-Jährige um vieles älter, mit tiefen Falten im Gesicht und ergrauten Haaren:

Zuvor machte The Weeknd auch in einem Neujahrs-Post erste Andeutungen zur Veröffentlichung seines neuen Longplayers: „Erneut fühlt sich alles chaotisch an. Musik kann heilend sein und das fühlt sich jetzt wichtiger an als eine Markteinführung für ein neues Album. Lass uns die ganze Sache einfach veröffentlichen und gemeinsam mit den Leuten genießen… XO“.

Außerdem wurde bekannte gegeben, dass Artists wie Tyler, the Creator, Quincy Jones und Lil Wayne auf dem Album zu hören sein werden. Auch Schauspieler Jim Carrey hat mitgewirkt. Dieser verriet auch unlängst auf Twitter, was er von der neuen Platte hält: „Gestern habe ich mit meinem guten Freund Abel @theweeknd Dawn FM gehört. Es war tiefgründig und elegant und ließ mich durch den Raum tanzen. Ich bin begeistert einen Part in seiner Symphonie zu spielen“.