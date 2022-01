Neues Album von The Weeknd: DAWN FM kommt noch diese Woche

Foto: Getty Images for dcp, Rich Fury. All rights reserved.

The Weeknd hat bekannt gegeben, dass sein neues Album bereits diesen Freitag (7. Januar) erscheint. Der Titel des kommenden Longplayers ist DAWN FM. Auf Instagram postete der Rapper dazu ein Teaser-Video.

In dem Instagram-Video hört man erste Ausschnitte aus dem Album. Außerdem eine wohlbekannte Stimme (Jim Carrey), die sagt: „Du hörst gerade DAWN FM. Zu lange bist du im Dunkeln gewesen, es ist Zeit ins Licht zu gehen und dein Schicksal mit offenen Armen anzunehmen“. Dazu gibt es gewohnt dunkle Visuals und The Weeknd, geschminkt als stark gealterter Mann. Auch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Musikern wird dabei angedeutet. Darunter Tyler, the Creator, Quincy Jones und Lil Wayne.

Bereits zu Neujahr machte The Weeknd erste Andeutungen, dass sein Album bald erscheinen wird. In dem damaligen Post ist zu lesen: „Erneut fühlt sich alles chaotisch an. Musik kann heilend sein und das fühlt sich jetzt wichtiger an als eine Markteinführung für ein neues Album. Lass uns die ganze Sache einfach veröffentlichen und gemeinsam mit den Leuten genießen… XO“.

DAWN FM ist der Nachfolger von The Weeknds Longplayer AFTER HOURS aus dem Jahr 2020. Seitdem hat der Rapper jedoch auch unabhängig davon zahlreiche Songs veröffentlicht. Unter anderem „One Right Now“ mit Post Malone und „Poison“ mit Aaliyah.

Seinen Status als anerkannter Musiker hat The Weeknd unterdessen jedoch sowieso schon bewiesen. Schließlich wird sogar an der Uni bereits über ihn gelehrt.