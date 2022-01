„Tief und elegant“: Jim Carrey ist Fan von The Weeknds neuem Album DAWN FM

The Weeknd bei den Music in Action Awards in Hollywood am 23. September 2021

Am Silvesterabend kündigte R’n’B-Star The Weekend via Instagram an, dass sein neues Album schon sehr bald erscheinen würde. Seit Montag wissen wir, dass es noch diese Woche so weit ist: DAWN FM, so der Titel des Nachfolgers von AFTER HOURS (2020), erscheint am 7. Januar 2022.

In einem Teaservideo ließ Abel Tesfaye, so The Weeknds bürgerlicher Name, nicht nur neue Musik hören. Er kündigte auch Gäste auf seinem neuem Album an: Quincy Jones, Lil Wayne, Tyler The Creator, Oneohtrix Point Never und Jim Carrey sollen mit von der Partie sein. Und mindestens Carrey, bekannt als Komiker und Schauspieler, ist im Teaser bereits als Sprecher aus dem Off zu hören. Carey spricht die Sätze: „You are now listening to 103.5, Dawn FM. You’ve been in the dark for way too long. It’s time to walk into the light and accept your fate with open arms.“

Ob Carrey auch darüber hinaus an The Weeknds neuem Album beteiligt sein wird, ist unklar. Wie ihm die Platte gefällt, hat er derweil auf Twitter selbst verraten. Er teilte den Teaserclip und schrieb dazu: „I listened to Dawn FM with my good friend Abel @theweeknd last night. It was deep and elegant and it danced me around the room. I’m thrilled to play a part in his symphony. ;^•“. Carrey empfindet DAWN FM also als tief und elegant und es brachte ihn dazu, durch den Raum zu tanzen. Der Schauspieler ist begeistert, eine Rolle in der Symphonie seines „guten Freundes“ spielen zu dürfen.

Thank you for being a part of this. It’s kismet. Full circle 🥲 https://t.co/elXzYAkpYH — The Weeknd (@theweeknd) January 3, 2022

The Weeknd und Jim Carrey sind schon länger befreundet – und Nachbarn in Los Angeles. In einem Interview mit „Variety“ berichtete The Weeknd einst, dass er und Carrey via Textnachricht einander vorgestellt worden seien und im Chatverlauf bemerkt hätten, dass sie in unmittelbarer Nähe zueinander wohnten. An Tesfayes Geburtstag habe ihm Carrey eine Nachricht geschickt mit der Bitte, mal auf den Balkon zu kommen. Von dort aus konnte er Carreys Balkon sehen – mit Ballons als Geburtstagsgruß. Danach seien sie gemeinsam frühstücken gewesen.