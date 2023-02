De La Soul: „Eye Know“ kann jetzt gestreamt werden

De La Soul haben die Single „Eye Know“ aus ihrem Debütalbum 3 FEET HIGH AND RISING zum Streaming bereitgestellt. Zum Re-Release erschien eine hochauflösende Version des originalen Musikvideos, am 8. Februar folgt ein Lyric-Video.

„Eye Know“ ist nach „The Magic Number“ der zweite Song aus dem Album, der wiederveröffentlicht wurde. Erstmals erschien der Titel 1989. Er wurde, wie alle anderen Songs auf 3 FEET HIGH AND RISING, von Prince Paul produziert. Die Platte ist geprägt von Samples aus den Genres Jazz, Rock und Country. „Eye Know“ featured bespielsweise Otis Reddings Pfeifen aus dem Song „(Sittin‘ On) the Dock of the Bay“. Der Songtitel stammt aus dem Hit „Peg“ von Steely Dan.

Vom 3. März an wird der gesamte Musikkatalog von De La Soul auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar sein. Bisher sind nur ausgewählte Songs und drei Alben abrufbar. Zudem legt die Band alle ihre Alben neu auf CD, Vinyl und Kassette auf. Diese sollen nach und nach erhältlich sein.