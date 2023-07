Damon Albarn: „Ich garantiere, Oasis kommen wieder zusammen“

Ein neues Oasis-Album wünscht sich der Blur-Sänger obendrauf auch noch.

Damon Albarn (Blur, Gorillaz) prophezeit eine baldige Reunion der Britpop-Band Oasis. Laut eines Interviews würde Albarn sogar sein Geld darauf verwetten, dass seine ehemaligen Rivalen aus Manchester wieder zusammen auftreten werden. Ein neues Oasis-Album wünscht er sich außerdem auch noch.

Im Gespräch mit der britischen Boulevard-Zeitung „The Sun“ äußerte sich der „Parklife“-Sänger zum endlosen Streit der Brüder Noel und Liam Gallagher. „Ich kann garantieren, dass sie wieder zusammenkommen“, gab Albarn an. „Um ehrlich zu sein, würde ich sogar mein Geld darauf verwetten.“

Nur kurze Zeit später, in einem Interview mit dem Musikmagazin „Consequence“, unterstrich der Musiker aus London ein weiteres Mal seinen Optimus bezüglich Oasis: „Natürlich werden sie wieder [zusammen spielen]. Der Weg ist dafür jetzt frei. Ich denke, dass das großartig wäre! […] Selbstverständlich erwarte ich ein ausgezeichnetes Album passend dazu“, führte Albarn aus.

Albarns Band Blur und Oasis galten in den 1990er-Jahren als die Aushängeschilder des Britpops. Beide Bands standen damals in Konkurrenz, was vor allem die für ihre Direktheit bekannten Gallagher-Brüder betonten. In den vergangenen Jahren jedoch erlosch die Feindschaft, und Noel Gallagher trat sogar als Gastmusiker bei Albarns Projekt Gorillaz auf.

Gerüchte über eine mögliche Oasis-Reunion sind schon seit einer Weile im Umlauf. Selbst Noel Gallagher, der zurzeit auf Solo-Pfaden wandelt, schloss eine Wiedervereinigung nicht gänzlich aus. Blur hingegen haben sich erstmals seit 2015 wiedergefunden und werden am 21. Juli mit THE BALLAD OF DARREN ihr neues Album veröffentlichen. Eine Tour für den Sommer und Herbst ist auch geplant, jedoch sind bisher keine Termine für Deutschland bekannt.

Hört hier die neue Blur-Single „The Narcissist“: