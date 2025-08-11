Deichkind live in der Wuhlheide: Tickets, Setlist, Einlass, Anfahrt, Wetter

„The Odyssey“: So sieht Matt Damon in Christopher Nolans Epos aus

Könnt ihr nochmal? Deichkind spielen live in der Wuhlheide.

Deichkind waren schon immer gut darin, die richtigen Fragen zu stellen. 1998 fragten sie in ihrer ersten Single: „Wer bremst das?!“. 2019 folgte der Hit: „Wer sagt denn das?“. Und nun, sechs Jahre später steht die nächste Frage im Raum: „Könnt ihr nochmal?“

Am 16. August spielen sie in der Wuhlheide, und die Antwort dürfte wohl kaum überraschen: „Ja!“. Hier findet ihr alle Infos zum Konzert der Remmidemmi-Hamburger im Überblick.

Tickets

Es gibt noch Tickets zur Live-Show in der Berliner Wuhlheide. Diese könnt ihr hier für 65€ erwerben.

Zeiten

Der Einlass beginnt um 18 Uhr, die Show startet um 20 Uhr.

Setlist

Tetrahedon 99 Bierkanister So’ne Musik Geradeaus Auch im Bentley wird geweint Porzellan und Elefanten Die Welt ist fertig In der Natur Wer sagt denn das? Wutboy Kids in meinem Alter Komm schon! Bon Voyage Bück dich hoch Leider geil (Leider geil) Richtig gutes Zeug Oma gib Handtasche Arbeit nervt Delle am Helm Bude voll People Roll das Fass rein Niveau weshalb warum Hört ihr die Signale Keine Party Limit

Anfahrt

Der Gig findet in der Wuhlheide statt. Die Adresse lautet: An der Wuhlheide 187, 12459 Berlin-Köpenick. Die Location ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto gut erreichbar.

Die Parkmöglichkeiten in direkter Nähe zur Wuhlheide sind stark begrenzt. Diese befinden sich entlang und beidseits der Straße „An der Wuhlheide“. Bestenfalls reist man frühzeitig an oder weicht doch auf den öffentlichen Nahverkehr aus. Behindertengerechte Parkmöglichkeiten gibt es am FEZ Parkplatz, von dort aus sind es ungefähr 350 Meter zur Bühne.

Mit der S-Bahn fährt man mit der Linie 3 Richtung Erker bis zum „Bahnhof Wuhlheide“. Von dort aus sind es ca. 900 Meter zu Fuß durch den Park zur Bühne. Die Veranstalter weisen darauf hin, beide Zugänge zum Bahnhof zu nutzen. Insbesondere bei der Abreise lohnt es sich, über die Fußgängerbrücke am hinteren Ende des Bahnhofs zu gehen, um große Menschenmengen und -stau zu vermeiden. Mit der Straßenbahnlinien 27, 60, 61 und 67 kann man bis zur Haltestelle „Freizeit- und Erholungszentrum“ fahren und von dort aus zur Parkbühne schlendern.

Wetter

Es wird im Vergleich zum Rest der Woche angenehm warm werden: 24 Grad am Tag mit einigen Sonnenstunden, zum Abend hin wird es auf 21 Grad abkühlen.