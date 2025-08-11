„20 Jahre durch den Monsun“: Tokio Hotel live in der Wuhlheide

Zartmann im Fokus: Er ist nicht zu stoppen

Tokio Hotel feiern ihre einzige Open-Air-Show am 15. August in der Berliner Wuhlheide. Hier sind alle Informationen im Überblick.

Wir schreiben den 15. August 2005: Tokio Hotel landen mit ihrem Hit „Durch den Monsun“ in den deutschen und internationalen Charts. 20 Jahre später laden die Weltstars ein, um auf eine Reise durch zwei Jahrzehnte ihrer Musikgeschichte zu gehen.

Tickets

Das 20-Jahre-Jubiläumskonzert ist eigentlich schon restlos ausverkauft, über FanSale besteht aber noch die Möglichkeit, sich Rest-Tickets zu ergattern. Die Tickets sind beliebt: Preislich liegt man hier schon bei 126€.

Zeiten

Einlass ist um 17 Uhr, die Show beginnt um 19 Uhr.

Setlist

Miss It (At All) Darkside of the Sun The Heart Get No Sleep Girl Got a Gun Love Who Loves You Back Hands Up Feel It All Home Easy Just a Moment In Your Shadow (I Can Shine) Rette mich Fahr mit mir (4×4) (Kraftklub Ccover) Fata Morgana (Nina Chuba Cover) World Behind My Wall Spring nicht Careless Whisper (George Michael Cover) What If Colors of the Wind (Alan Menken & Stephen Schwartz Cover) White Lies Durch den Monsun Great Day

Anfahrt

Der Gig findet in der Wuhlheide statt. Die Adresse lautet: An der Wuhlheide 187, 12459 Berlin-Köpenick. Die Location ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto gut erreichbar.

Die Parkmöglichkeiten in direkter Nähe zur Wuhlheide sind stark begrenzt. Diese befinden sich entlang und beidseits der Straße „An der Wuhlheide“. Bestenfalls reist man frühzeitig an oder weicht doch auf den öffentlichen Nahverkehr aus. Behindertengerechte Parkmöglichkeiten gibt es am FEZ Parkplatz, von dort aus sind es ungefähr 350 Meter zur Bühne.

Mit der S-Bahn fährt man mit der Linie 3 Richtung Erker bis zum „Bahnhof Wuhlheide“. Von dort aus sind es ca. 900 Meter zu Fuß durch den Park zur Bühne. Die Veranstalter weisen darauf hin, beide Zugänge zum Bahnhof zu nutzen. Insbesondere bei der Abreise lohnt es sich, über die Fußgängerbrücke am hinteren Ende des Bahnhofs zu gehen, um große Menschenmengen und -stau zu vermeiden. Mit der Straßenbahnlinien 27, 60, 61 und 67 kann man bis zur Haltestelle „Freizeit- und Erholungszentrum“ fahren und von dort aus zur Parkbühne schlendern.

Wetter

Das Wochenende wird heiß: Die Temperatur liegt bei ungefähr 33 Grad, zum Abend hin soll es auf ca. 26 Grad abkühlen. Denkt also daran, genug zu trinken und Sonnenschutz einzupacken.