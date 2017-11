Depeche Mode feiern Tour-Finale 2018 mit Konzerten in Berliner Waldbühne

Depeche Mode werden ihre „Global Spirit“-Welttour mit zwei Konzerten in Berlin beenden. Das britische Trio wird am 23. und 25. Juli 2018 in der Waldbühne im Schatten des Olympiastadions das Finale ihrer über ein Jahr andauernden Konzertreise feiern.

Weltweit haben über drei Millionen Menschen die Tournee zum 14. Studioalbum der Band, bestehend aus Dave Gahan, Martin Gore und Andrew Fletcher, besucht – alleine in Deutschland pilgerten gut 600.000 Personen in die von Depeche Mode bespielten Hallen und Stadien.

Der Vorverkauf für die vorerst letzten Depeche-Mode-Liveauftritte startet am Samstag, 25. November, um 10 Uhr mit einem 48-stündigen Exklusiv-Zugriff für Kunden des Telekom-Pakets „MagentaEins“. Der allgemeine Vorverkaufstart ist am Montag, 27. November, 10 Uhr. Tickets können ab dann bei den beiden Marktführern Ticketmaster und Eventim erstanden werden.

