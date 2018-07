Depeche Mode live in der Berliner Waldbühne am 23. Juli 2018: Dave Gahan

Depeche Mode in der Berliner Waldbühne: Fotos, Videos, Setlist – so war das Konzert

Mit der „Global Spirit-Tour“ beglücken Depeche Mode nun schon etwas länger als ein Jahr Fans auf aller Welt. Bereits im Sommer 2017 machten sie mit den aktuellen Songs und natürlich den geliebten Klassikern in Berlin halt, spielten erst ein exklusives Konzert im Funkhaus Berlin und dann bei strömendem Regen im Olympiastadion.

Am Montagabend spielten Depeche Mode das erste von zwei Sommer-Konzerten in der Berliner Waldbühne. Die nächste Show wird am Mittwoch, den 25. Juli stattfinden. Das erste Konzert von Depeche Mode dauerte rund zwei Stunden und dürfte die Erwartungen der Fans mindestens erfüllt haben.

Depeche Mode live in der Berliner Waldbühne am 23. Juli 2018 – die Videos:

https://www.youtube.com/watch?v=faX6X6JM5k0 Video can’t be loaded: Depeche Mode – Enjoy the Silence – Live in Berlin, 23.07.2018 (https://www.youtube.com/watch?v=faX6X6JM5k0)

https://www.youtube.com/watch?v=ADvDhMFZ-_0 Video can’t be loaded: Depeche Mode – Somebody – Berlin Waldbuhne 23.07.2018 (https://www.youtube.com/watch?v=ADvDhMFZ-_0)

https://www.youtube.com/watch?v=3CL_cgojrcg Video can’t be loaded: Depeche Mode – Personal Jesus – Waldbühne Berlin 23.07.18 (https://www.youtube.com/watch?v=3CL_cgojrcg)

https://www.youtube.com/watch?v=h5GBlZWLSEc Video can’t be loaded: Depeche Mode – World in My Eyes – Berlin Waldbuhne 23.07.2018 (https://www.youtube.com/watch?v=h5GBlZWLSEc)

Depeche Mode live in der Berliner Waldbühne am 23. Juli 2018 – die Setlist:

Going Backwards

So Much Love

Barrel of a Gun

A Pain That I’m Used To (Jaqcues-Lu-Cont-Remixversion)

Corrupt

World in My Eyes

Cover Me

Somebody

Home

Happy Birthday to You (Cover von Mildred J. Hill & Patty Hill, für Martin Gore, der am Tag 57 Jahre wurde)

In Your Room

Where’s the Revolution

Wrong

I Feel You

Everything Counts

Enjoy the Silence

Never Let Me Down Again

Zugabe:

Strangelove (Akustik-Version, gesungen von Martin Gore)

Walking in My Shoes

A Question of Time

Personal Jesus

