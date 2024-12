Depeche Mode: So ehrt Dave Gahan seinen verstorbenen Freund Mark Lanegan

Die beiden Musiker hatten über 20 Jahre lang zusammen gearbeitet, bevor Mark Lanegan 2022 verstarb.

Dave Gahan hat seinen verstorbenen Freund, den Musiker Mark Lanegan, geehrt. Am 5. Dezember findet zu seinen Ehren in London ein Tribute-Konzert statt, an dem auch der Depeche-Mode-Frontmann teilnehmen wird.

„Man fängt an, über Zeit nachzudenken“

Gahan war ein langjähriger Wegbegleiter des verstorbenen Grunge-Musikers. Die beiden freundeten sich an, als sie in den 2000er Jahren gemeinsam auf Tournee gingen. Außerdem machten sie in Projekten wie Humanist und Soulsavers zusammen Musik und schrieben gemeinsam an Songs. Der Depeche-Mode-Sänger, der im Vorfeld der Aufnahmen für das 2023 erschienene Album „Memento Mori“ auch seinen Bandkollegen Andy Fletcher verloren hatte, äußerte sich gegenüber „NME“ nun zum Tod seiner Freunde.

„Es ist Zeit; man fängt an, über Zeit nachzudenken“, sagte der Brite. „Ich wusste, dass Mark mit seiner Gesundheit zu kämpfen hatte und versuchte, auf verschiedene Weise darauf Acht zu geben. Ich glaube, es hat ihn alles einfach eingeholt. Man kommt in ein Alter, in dem man sich fragt: ,Warum tut das weh? Warum kann ich das nicht tun?‘ Meiner Meinung nach fühlt man sich nicht älter, aber man spürt es trotzdem“, so der 62-Jährige, der nur unwesentlich älter als Lanegan ist.

„Für mich war der Verlust von Mark dasselbe wie der Tod von Bowie. Du weißt schon: Tick-Tack, wir sind nicht unbesiegbar, wir sind nicht ewig hier, man muss einfach die Zeit genießen, die man hat“, fuhr Dave Gahan fort. „Nimm dir etwas mehr Zeit für deine Familie und Freunde und sei dankbar für das, was du hast. Mark kämpfte jahrelang mit seinen Dämonen – wie wir alle, einige von uns mehr als andere – aber sein Songwriting und vor allem seine Stimme sind seit Jahren mein Begleiter. […] Es klingt ein bisschen wie Hokuspokus, aber ich hatte das Gefühl, dass Mark noch eine Weile da war.“

In Erinnerung an „Dark Mark“

Der ehemalige Screaming-Trees-Frontmann Mark Lanegan verstarb im Februar 2022 im Alter von 57 Jahren. Eine genaue Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Zwei Jahre zuvor war er allerdings schwer an COVID-19 erkrankt. Er lag mehrere Wochen im Koma und litt unter den gesundheitlichen Folgen, einschließlich vorübergehendem Hörverlust und Atembeschwerden. Außerdem kämpfte er jahrzehntelang mit Alkohol- und Drogenproblemen. Zum Zeitpunkt seines Todes war er jedoch bereits seit etwa einem Jahrzehnt clean.

Am Donnerstag (5. Dezember) soll nun im Roundhouse eine Show für Lanegan abgehalten werden – weil er in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag gefeiert hätte. In dieser prestigeträchtigen Location hatte er zu Lebzeiten 2019 sein letztes Konzert in der britischen Hauptstadt gespielt. Für den Abend angekündigt sind weitere Freund:innen und Kolleg:innen wie Josh Homme und Troy Van Leeuwen von Queens Of The Stone Age, Bobby Gillespie von Primal Scream und auch Alison Mosshart von The Kills.