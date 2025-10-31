Depeche Mode veröffentlichen neuen Song „In The End“

Depeche Mode, Prince und mehr: Das sind die 36 Neuzugänge im „Hollywood Walk Of Fame“

Der neue Depeche-Mode-Song sorgt für Gänsehaut. Er ist auch ein Herzstück des Konzertfilms „M“.

Depeche Mode veröffentlichen mit „In The End“ einen neuen Song. Der gefühlvolle und tiefgründige Track ist auf der physischen Version ihres Konzertfilms „Depeche Mode: M“ enthalten, der derzeit in den Kinos zu sehen ist.

„In The End“ wurde während der Filmaufnahmen zu ihrem 2023 erschienenen Album MEMENTO MORI aufgezeichnet. Einmal mehr geht es um den Tod. Frontmann Dave Gahan singt darin: „You know we’re going nowhere / We’re all nothing in the end / We’re weightless, floating endlessly / We’ll be dust again in the end.“

Den Track hier anhören:

Mehr zu „M“

„M“ ist die Fortsetzung von Anton Corbijns Live-Film „Spirits In The Forest“ aus dem Jahr 2019. Auf dem „Tribeca Film Festival 2025“ wurde der Film der Band positiv aufgenommen. Er bietet Fans die Möglichkeit, Dave Gahan und Martin Gore auf ihrer Reise „ins Herz der mexikanischen Kultur und ihrer Auseinandersetzung mit dem Tod, eingerahmt von ihren legendären Live-Auftritten“ zu begleiten, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Film lief in über 2.500 Kinos in mehr als 60 Ländern an.

Was hat es mit dem Konzertfilm „M“ auf sich?

„M“ wurde vom vielfach ausgezeichneten mexikanischen Filmemacher Fernando Frias konzipiert und inszeniert. Er besteht aus Aufnahmen von drei ausverkauften Konzerten der Band im Foro Sol Stadion in Mexiko-Stadt, die Teil ihrer Stadiontournee 2023 und 2024 zum Album MEMENTO MORI waren – der ersten Veröffentlichung seit dem Tod von Bandmitglied Andy Fletcher.

Trotz der thematischen Auseinandersetzung mit Leben und Tod auf dem Album entstanden die Songs, bevor die Gruppe ihren Freund verlor. Die ersten Lieder, die für die Platte geschrieben wurden, entstanden während der Pandemie. Das verrieten Gahan und Gore in einem früheren Interview mit „NME“. Bereits während der Album-Aufnahmen beschäftigte sich die Band – auch bedingt durch Corona und persönliche Erfahrungen – mit Gedanken über den Tod.