Depeche Mode: MEMENTO MORI im Netz geleakt

Nur noch drei Tage bis zum Release von MEMENTO MORI – für Depeche Mode ist der 24. März 2023 ein besonderer Tag. Das erste Album, das nach dem Tod von Andy Fletcher veröffentlicht wird, ist aber offenbar schon jetzt geleakt.

Album geleakt – aber wohl in schlechter Qualität

Wie die Fan-Seite depechemode.de berichtet, soll das Album bereits seit einigen Tagen inoffiziell geteilt werden. Angeblich sei es in Großbritannien zu einem Fehler gekommen – einige LPs seien dort bereits ausgeliefert worden und somit in die Hände von Fans gelangt. So konnten wiederum Audioaufnahmen weiterverbreitet werden, die nun im Netz die Runde machen.

Für echte Fans von Depeche Mode dürften diese Aufnahmen aber eher den Spaß an MEMENTO MORI verderben. In einem „Depeche Mode“-Forum soll die Rede davon sein, dass die Audiodateien zu langsam aufgenommen seien. Dies höre man beispielsweise an der ersten Single „Ghosts Again“, die deutlich träger als das Original sein soll.

Depeche Mode: Das Warten lohnt sich

Wer also die neuen Songs so genießen möchte, wie Depeche Mode sie aufgenommen haben, ist gut damit beraten, sich noch bis Freitag zu gedulden. Dann erscheint das Album ganz offiziell – als Doppel-Vinyl, als transparent-rote Vinyl, auf CD, als Deluxe-Edition mit 28-seitigem Booklet und sogar auf Kassette. Das Album kann man – neben weiterem Merch – in den kommenden Tagen auch im Pop-up-Bus der Band in verschiedenen Städten Deutschlands kaufen. Dort haben Fans übrigens auch die Möglichkeit, ein Meet & Greet mit Dave Gahan und Martin Gore inklusive Konzertkarten zur Show in Leipzig zu gewinnen.