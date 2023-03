Depeche Mode: Wir verlosen Tickets für die MEMENTO MORI-Releaseparty in Berlin

Foto: AFP via Getty Images, JOHN MACDOUGALL. All rights reserved.

Martin Gore und Dave Gahan vor ihrer Pressekonferenz in Berlin am 4. Oktober 2022

Seit ein paar Tagen ist es offiziell: Depeche Mode veröffentlichen ihr neues Album MEMENTO MORI am 24. März 2023. Die erste Single „Ghosts Again“ erschien am 9. Februar 2023. Die Band selbst wird ihre neue Platte – ihre erste seit dem Tod von Andrew Fletcher – mit einer großen Tournee feiern. Fans können ihnen dies auf einem der Konzerte gleichtun – oder eine der von ihnen selbst geplanten Release-Partys besuchen. In Berlin gibt es gleich zwei davon.

Am 25. März soll an der Waldbühne in der Villa im Olympiapark ab 21 Uhr ein Fan-Event stattfinden und damit in unmittelbarer Nähe des Olympiastadions, also dem Ort, an dem Depeche Mode im Juli zwei Konzerte spielen werden. Platz ist auf der Party für 199 Gäste, dort soll das neue Album vorgestellt und danach „Songs ab 1981-2022 inkl. Seitenprojekten berücksichtigt“ werden, „natürlich auch Hits, B-Seiten, Livetracks, Non Album tracks“ und das „bis 4:00 oder länger“.

Alle Infos dazu findet Ihr unter anderem auf der Facebook-Seite der Veranstalter. Karten soll es an allen CTS-VVK-Stellen und bei www.koka36.de geben.

Zwei Wochen vorher, am 11. März, soll im Columbia Theater in Berlin die schwedische Band Covenant auftreten. Im Anschluss daran ist ab 22 Uhr eine große Depeche Mode Event Party mit drei DJs – Manu POP und Oren Sarig aus Tel Aviv/Israel sowie Resident-DJ Mr. Devotee Berlin – geplant. Alle Infos zu diesem Abend gibt es ebenfalls auf Facebook:

https://facebook.com/events/s/covenant-live-in-berlin-2023/1678843369169461/

https://facebook.com/events/s/great-depeche-mode-fan-party-e/1497406917339641/

Und wer keinen Bock auf Berlin, aber auf Depeche Mode und Brandenburg hat: Am 24.03. findet in Strausberg ebenfalls eine Party zu Ehren Depeche Modes statt. Alle Infos hier.

VERLOSUNG

Für die Veranstaltung am 25. März verlosen wir fünfmal jeweils einen Gästelistenplatz – die Kapazität ist stark limitiert. Füllt zur Teilnahme einfach das folgende Gewinnspielformular aus und tragt in das Lösungsfeld „Party mit Depeche Mode“ ein.

Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Deine Lösung



Teilnahmeschluss ist der 17.03.2023, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

EXKLUSIVE VINYL-SINGLES IM MUSIKEXPRESS UND ROLLING STONE:

Mit unserer April-Ausgabe 2023 des MUSIKEXPRESS, die am 9. März 2023 erscheint, veröffentlichen wir ein besonderes Sammlerstück einer der größten Bands der Welt – eine exklusive Vinyl-Single von Depeche Mode mit der Single „Ghosts Again“ aus dem neuen Album MEMENTO MORI auf der A-Seite. Die B-Seite ziert eine Depeche-Mode-Logo-Gravur.

Die 7“-Single kommt in einem festen, sorgfältig gestalteten Pappcover und auf schwerem Vinyl.

Sie ist nur mit dem MUSIKEXPRESS und nicht im Tonträger-Handel erhältlich.

A – Seite: „Ghosts Again“

B – Seite: Depeche-Mode-Logo-Gravur

Der Versand der Hefte erfolgt ab dem 09. März 2023.

Doch Achtung, das ist noch nicht alles:

Parallel erscheint auch ROLLING STONE mit einer Depeche-Mode-Single. Neben „Ghosts Again“ auf der A-Seite, gibt es auf der B-Seite den berühmten Song „Never Let Me Down Again“ zu hören. Das neue Album von Depeche Mode und ihre Deutschland-Tour im Juni und Juli zählen zu den größten Musikereignissen des Jahres. Deshalb haben sich ROLLING STONE und MUSIKEXPRESS zu dieser einmaligen Kooperation zusammengetan.

+++ HIER GEHT ES ZUR VORBESTELLUNG BEIDER HEFTE UND VERSIONEN +++