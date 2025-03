Der „Most Mysterious Song on the Internet“ wird neu veröffentlicht

... und das gleich zweimal

Lange Zeit galt der New-Wave-Song „Subways Of Your Mind“ der Band FEX als „verschollen“. Mittlerweile wurde er neu veröffentlicht und kann auf Schallplatte oder auch bei jeglichen Streaming-Diensten angehört werden.

Im Internet machte er seit 2007 die Runde unter dem Namen „Most Mysterious Song“. Die Suchaktion nach dem richtigen Titel des Liedes sowie nach dem Künstler dauerte. Seit 2024 steht jedoch fest: Der Track wurde als „Subways Of Your Mind“ der deutschen Band FEX identifiziert.

Jetzt kann er hier angehört werden:

Die Vorgeschichte

Die Ursprünge des Stücks mit dem mysteriösen Namen sind wahrscheinlich im Jahr 1984 zu finden – bei dem jungen Musikfan namens Darius S. aus Wilhelmshaven. Wie viele andere zu dieser Zeit nahm Darius Songs, die ihm gefielen, aus dem Radio auf Kassette auf. Darius‘ Schwester Lydia digitalisierte und lud 2007 erstmals einen Ausschnitt des Liedes ins Internet hoch. In den darauffolgenden 12 Jahren kursierte das Lied im Internet, blieb aber nicht identifizierbar.

Ein Reddit-Nutzer hat „Subways Of Your Mind“ letztendlich besser herausfiltern können und erklärte in seinem Beitrag, dass sich das Rätsel zu lösen begann, nachdem er bei der Recherche nach Bands, die bei einer jährlichen Veranstaltung namens Hörfest auftraten, einen alten Artikel über FEX aus Kiel gefunden hatte. Er wandte sich an eines der Mitglieder und fragte, ob er noch alte Aufnahmen habe. Eine davon trug den Titel „Subways Of Your Mind“ und es handelte sich tatsächlich um den Song.

Michael Hädrich, Mitglied von FEX sagte, dass er, nachdem das Reddit-Mitglied ihn kontaktiert hatte, seine alten Bandkollegen, den Bassisten Norbert Ziermann und den Gitarristen und Sänger Ture Rückwart, kontaktierte, die alle noch in der Musikbranche tätig sind.

Was ist seitdem passiert?

Seit der erfolgreichen Identifizierung des Songs ist eine Menge passiert. „Subways Of Your Mind“ wird von FEX zusammen mit dem Berliner Independent-Label The Outer Edge gleich zwei mal neu veröffentlicht. Zunächst mithilfe der Version der Demo-Kasette, und nachdem die Radio-Aufnahmen des NDR wiedergefunden worden waren, wurden auch diese neu gemastert und an das Plattenpresswerk weitergegeben. Die erste Version war bereits ein Erfolg und auch die zweite lässt auf Ähnliches hoffen.

FEX will nichts überstürzen und hat noch nicht über die weiteren Schritte entschieden. Auf der Demo-Kassette befinden sich insgesamt sechs Songs der Band, nicht genug für ein Album – doch es sind inzwischen auch noch weitere Kassetten aufgetaucht.