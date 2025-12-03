Der Pop-Poll 2025: Mitmachen, abstimmen, gewinnen!

von 
Weihnachtsgeschenke

Weihnachtsgeschenke  |  Wir wollen die Highlights 2025 von euch wissen!

Foto: Getty Images. the_burtons. All rights reserved.

Ihr verratet uns eure High- & Lowlights 2025, wir werten die Ergebnisse aus und verlosen Gadgets.

2025 neigt sich dem Ende zu und wie immer wollen wir in unserer Leser:innenumfrage eure Meinung hören: Was waren die Highlights des Jahres, was ging gar nicht? Unter allen Teilnehmenden verlosen wir die tollen, hier abgebildeten Gewinne.

Einsendeschluss ist der 05. Januar 2026

    Album des Jahres

    Song des Jahres

    Solokünstler:in des Jahres

    Band des Jahres

    Newcomer des Jahres

    Live-Act des Jahres

    Film des Jahres

    Serie/TV-Sendung des Jahres

    Ereignis des Jahres

    Enttäuschung des Jahres

    Musikalische Hoffnung für 2025

    Dein Name (Pflichtfeld)

    Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

    Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

    PLZ (Pflichtfeld)

    Ort (Pflichtfeld)

    Dein Wunschgewinn (Pflichtfeld)

    sonoro_STREAM_flachrechts_walnussschwarz_Schatten

    SONORO STREAM
    Feuchtraumgeeignetes Digitalradio im Holzdekor mit Anschluss an alle gängigen Streamingdienste
    Wert: ca. 269 Euro

    WiiM Sound, Product 1

    WiiM Sound
    Hi-Fi Smart Speaker mit Multiroom-Steuerung
    Wert: ca. 349 €

    boomster-4-green-front-top-side

    TEUFEL – BOOMSTER 4
    Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher mit DAB+ und FM-Radio
    Wert: ca. 350 €

    ClassicAura_Oak_Front.3525

    PURE CLASSIC AURA
    Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher mit Hintergrundlicht
    Wert: ca. 129 Euro

    Springsteen

    3x Vinyl-Set von Sony
    Mit je 1 LP Bruce Springsteen: LOST AND FOUND: SELECTIONS FROM THE LOST ALBUMS und 1 LP Wolf Alice: THE CLEARING

    Bildschirmfoto 2025-11-20 um 11.10.29

    Vinyl-Set 1 von Universal
    LP Eminem: THE MARSHALL MATHERS LP – 25TH ANNIVERSARY EDITION
    LP Halsey: BADLANDS (DECADE EDITION ANTHOLOGY)

    Supertramp-crisis-what-crisis

    Vinyl-Set 2 von Universal
    LP Yusuf: ON THE ROAD TO FIND OUT: GREATEST HITS
    LP Supertramp: CRISIS? WHAT CRISIS?
    LP Warren G: REGULATE… G FUNK ERA (20TH ANNIVERSARY EDITION)

    Durry-This-Movie-Sucks-Albumcover

    3 x Vinyl-Set von Bergmann Promotion
    mit je 1x LP Durry: THIS MOVIE SUCKS und 1 LP Benjamin Booker: LOWER

    Talking Heads- MORE SONGS ABOUT BUILDINGS AND FOOD

    CD-Box von Bergmann Promotion
    Talking Heads: MORE SONGS ABOUT BUILDINGS AND FOOD

    Themen aus dem Artikel:

    Jahresrückblick pop poll
    Artikel Teilen