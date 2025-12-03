Der Pop-Poll 2025: Mitmachen, abstimmen, gewinnen!

Ihr verratet uns eure High- & Lowlights 2025, wir werten die Ergebnisse aus und verlosen Gadgets.

2025 neigt sich dem Ende zu und wie immer wollen wir in unserer Leser:innenumfrage eure Meinung hören: Was waren die Highlights des Jahres, was ging gar nicht? Unter allen Teilnehmenden verlosen wir die tollen, hier abgebildeten Gewinne.

Einsendeschluss ist der 05. Januar 2026

Album des Jahres Song des Jahres Solokünstler:in des Jahres Band des Jahres Newcomer des Jahres Live-Act des Jahres Film des Jahres Serie/TV-Sendung des Jahres Ereignis des Jahres Enttäuschung des Jahres Musikalische Hoffnung für 2025

SONORO STREAM

Feuchtraumgeeignetes Digitalradio im Holzdekor mit Anschluss an alle gängigen Streamingdienste

Wert: ca. 269 Euro

WiiM Sound

Hi-Fi Smart Speaker mit Multiroom-Steuerung

Wert: ca. 349 €

TEUFEL – BOOMSTER 4

Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher mit DAB+ und FM-Radio

Wert: ca. 350 €

PURE CLASSIC AURA

Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher mit Hintergrundlicht

Wert: ca. 129 Euro

3x Vinyl-Set von Sony

Mit je 1 LP Bruce Springsteen: LOST AND FOUND: SELECTIONS FROM THE LOST ALBUMS und 1 LP Wolf Alice: THE CLEARING

Vinyl-Set 1 von Universal

LP Eminem: THE MARSHALL MATHERS LP – 25TH ANNIVERSARY EDITION

LP Halsey: BADLANDS (DECADE EDITION ANTHOLOGY)

Vinyl-Set 2 von Universal

LP Yusuf: ON THE ROAD TO FIND OUT: GREATEST HITS

LP Supertramp: CRISIS? WHAT CRISIS?

LP Warren G: REGULATE… G FUNK ERA (20TH ANNIVERSARY EDITION)

3 x Vinyl-Set von Bergmann Promotion

mit je 1x LP Durry: THIS MOVIE SUCKS und 1 LP Benjamin Booker: LOWER

CD-Box von Bergmann Promotion

Talking Heads: MORE SONGS ABOUT BUILDINGS AND FOOD