Der Pop-Poll 2025: Mitmachen, abstimmen, gewinnen!
Ihr verratet uns eure High- & Lowlights 2025, wir werten die Ergebnisse aus und verlosen Gadgets.
2025 neigt sich dem Ende zu und wie immer wollen wir in unserer Leser:innenumfrage eure Meinung hören: Was waren die Highlights des Jahres, was ging gar nicht? Unter allen Teilnehmenden verlosen wir die tollen, hier abgebildeten Gewinne.
Einsendeschluss ist der 05. Januar 2026
SONORO STREAM
Feuchtraumgeeignetes Digitalradio im Holzdekor mit Anschluss an alle gängigen Streamingdienste
Wert: ca. 269 Euro
WiiM Sound
Hi-Fi Smart Speaker mit Multiroom-Steuerung
Wert: ca. 349 €
TEUFEL – BOOMSTER 4
Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher mit DAB+ und FM-Radio
Wert: ca. 350 €
PURE CLASSIC AURA
Tragbarer Bluetooth-Lautsprecher mit Hintergrundlicht
Wert: ca. 129 Euro
3x Vinyl-Set von Sony
Mit je 1 LP Bruce Springsteen: LOST AND FOUND: SELECTIONS FROM THE LOST ALBUMS und 1 LP Wolf Alice: THE CLEARING
Vinyl-Set 1 von Universal
LP Eminem: THE MARSHALL MATHERS LP – 25TH ANNIVERSARY EDITION
LP Halsey: BADLANDS (DECADE EDITION ANTHOLOGY)
Vinyl-Set 2 von Universal
LP Yusuf: ON THE ROAD TO FIND OUT: GREATEST HITS
LP Supertramp: CRISIS? WHAT CRISIS?
LP Warren G: REGULATE… G FUNK ERA (20TH ANNIVERSARY EDITION)
3 x Vinyl-Set von Bergmann Promotion
mit je 1x LP Durry: THIS MOVIE SUCKS und 1 LP Benjamin Booker: LOWER
CD-Box von Bergmann Promotion
Talking Heads: MORE SONGS ABOUT BUILDINGS AND FOOD