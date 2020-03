„Der Schacht“ auf Netflix: Eine gorige Parabel auf die wahre Krankheit der modernen Gesellschaft

Das wird Dich auch interessieren





Es gleicht einer gruseligen Vorsehung, dass nur einen Tag vor dem internationalen Netflix-Release von „Der Schacht“ erste panische Menschenmassen in deutsche Supermärkte strömten, um sich für die Corona-bedingte Selbstisolation mit Klopapier und Spaghetti einzudecken. Überlegungen bezüglich eventueller Auswirkungen ihres Verhaltens auf finanziell weniger gut betuchte Mitbürger*innen fielen schon zu diesem Zeitpunkt einem irrationalen Selbsterhaltungsdrang zum Opfer.

Es gibt drei Arten von Leuten

Dass Selbstsucht die wahre Krankheit unserer modernen Gesellschaft sein könnte, ist eine These, die auch Galder Gaztelu-Urrutias SciFi-Thriller zugrunde liegt. Der von der Eingangsszene vermittelte Eindruck, man befinde sich in einem renommierten Sterne-Restaurant, wird sogleich von einem schaurigen Voice-over zunichte gemacht, das da prophezeit: „Es gibt drei Arten von Leuten: die von oben, die von unten, die, die fallen.“ Und, schwuppdiwupp, landet der Zuschauer auch schon gemeinsam mit Protagonist Goreng (Iván Massagué) in einer dunklen Zelle und begleitet diesen fortan bei seiner Verwandlung vom moralischen Bildungsbürger zum (beinahe) skrupellosen Freiheitskämpfer.

Denn Netflix‘ neuster Exportschlager spielt in einem mehrstöckigen Gefängnis, dessen Ebenen allein durch einen Schacht miteinander verbunden sind. Einmal am Tag wird darüber ein wahrer Festschmaus hinuntergelassen. Wie viel von diesem jedoch bei den unteren Etagen ankommt, bestimmt allein die Gier der höher positionierten Insassen. „Wenn alle nur so viel essen würden, wie sie brauchten, käme auch genug unten an“ – ein logisch erscheinendes Prinzip, das sich jedoch in der Praxis als extrem problematisch erweist.

Eine unverblümte Allegorie auf die Willkürlichkeit der vielerorts herrschenden Klassengesellschaft

Womit wir bereits bei der offensichtlichsten Interpretation von „Der Schacht“ wären. Welches Gefangenenpaar sich auf welcher Ebene befindet, scheint völlig beliebig von der ominösen „Verwaltung“ bestimmt zu werden und ändert sich monatlich. Damit ist Gaztelu-Urrutias dystopisches Gedankenexperiment ohne Weiteres als eine unverblümte Allegorie auf die Willkürlichkeit der vielerorts herrschenden Klassengesellschaft zu verstehen.

Netflix