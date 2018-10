dickortreat: Marilyn Manson verkauft Dildos mit seinem Gesicht drauf

Pünktlich zu Halloween stockt Gruselrocker Marilyn Manson das Merchandise-Angebot auf seiner Webseite um ein echtes Unikat auf: einem Dildo mit seinem Gesicht drauf.

Der „Double Cross”-Dildo kommt inklusive Samtsäckchen zur „einfachen und diskreten Aufbewahrung”. Im Onlineshop wird der 8 Zoll (ca. 20 cm) lange und 1,5 Zoll (3,81 cm) breite Dildo als „weich und lebensecht” beschrieben. Auch noch wichtig zu wissen: Die Farbe auf Marilyn Mansons Gesicht ist laut Webseite umweltfreundlich, könnte bei mehrfacher Verwendung allerdings verblassen.

Mansons Kommentar zu seinem neuesten Merch-Item auf Twitter: „Ich schätze, das ist…Halloween. #dickortreat”

Marilyn Manson machte Anfang des Jahres Schlagzeilen, als die US-Schauspielerin Charlyne Yi (am besten bekannt als Dr. Chi Park aus der TV-Serie Dr. House) ihn auf ihrem kurz darauf gelöschten Twitter-Profil der sexuellen Belästigung bezichtigte. Verblüffend insofern, da Manson im Jahr zuvor seinen Bassisten Twiggy Ramirez anstandslos aus der Band warf, nachdem der von seiner Ex-Freundin der Vergewaltigung bezichtigt wurde.

Mansonns zehntes Studioalbum HEAVEN UPSIDE DOWN erschien am 6. Oktober 2017. ME-Rezensent Arno Frank gab dem Album damals nur einen Stern und schrieb: „Industrieller Gothic Rock von Hui Buh, dem arg gealterten Schreckgespenst. (…) Wer Marilyn Manson hört, weiß nur nicht, dass er eigentlich Trent Reznor hören will. Er bevorzugt die geschminkte Version, das tragi-komische Schreckgespenst. Und sollte darüber mal nachdenken.”

Mit seinem bizarren Halloween-Merchandise ist Marilyn Manson nicht allein, auch andere Musiker haben schon versucht, in den Liebesspielen ihrer Fans mitzumischen. Während Rammstein 2009 anlässlich ihres Albums LIEBE IST FÜR ALLE DA eine nach den Bandmitgliedern gemodelte sechsteilige Dildo-Kollektion inklusive Gleitgel und Handschellen rausbrachten, gehen es Tenacious D geruhsamer an und verkaufen in ihrem Onlineshop ein Tuch mit der Aufschrift „The Official Tenacious D Cum Rag”. Um die Webseite zu zitieren: „Kann es überhaupt ein besseres Geschenk geben?”