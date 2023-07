The Notorious B.I.G.: Neue Doku blickt aus Sicht des Sohnes auf Rapper

„Understanding Christopher Wallace“ wird intime Einblicke aus Sicht des Sohnes gewähren.

Biggie Smalls‘ Sohn, der Schauspieler C. J. Wallace („Alles muss raus“, „Scream – Die Serie“), hat sich mit TIME Studios zusammengetan, um in der Dokumentation „Understanding Christopher Wallace“ das Leben und Erbe der Rap-Legende genauer zu beleuchten. Dabei soll die Geschichte von The Notorious B.I.G. aus der Sicht des Kindes, das nie die Chance hatte, seinen Vater richtig kennenzulernen, gezeigt werden.

Die Lebensgeschichte von The Notorious B.I.G. aus neuer Perspektive

C. J. Wallace soll in dem Film intime Einblicke zu seinem Vater geben, der verstarb, als er gerade einmal fünf Monate alt war. Die Leben des Rappers wird dabei genauso resümiert wie auch das des Sohnes. Der Sprössling des Musikers geht in der Doku auf Entdeckungsreise mithilfe früherer Aufnahmen, Fotos und Filmmaterial seines Vaters. Darüber hinaus hat es sich Wallace zur Aufgabe gemacht für das Werk Leute, die The Notorious B.I.G. nahe standen, zu interviewen. Darunter werden unter anderem seine Mutter, die Sängerin Faith Evans, Jadakiss, Lil Kim und Lil Cease im Gespräch zu sehen sein.

Weshalb sich Wallace zu der Zusammenarbeit mit TIME Studios und der Entstehung der Dokumentation entschloss, erklärt der Mime wie folgt:

„In den vergangenen Jahren habe ich erkannt, dass meine persönliche Reise damit verbunden ist, zu verstehen, wer Christopher George Latore Wallace außerhalb seiner großen Rap-Persönlichkeit war. Ich bin auf einer Reise, um die Welt, in der er lebte, und den massiven Einfluss, den er auf die amerikanische und Schwarze Geschichte hatte, vollständig zu verstehen, und indem ich das tue, kann ich sicherstellen, dass ich seine Hoffnungen und Träume ehren kann, während ich mein eigenes Vermächtnis für zukünftige Generationen von Wallaces aufbaue und schaffe.“

Da die Dokumentation noch teilweise derzeit gedreht wird, wurde noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum angekündigt. Ein erster Teaser-Trailer lässt ebenfalls noch auf sich warten. Die Regie übernahm Vikram Gandhi („Barry“) für das Projekt.

The Notorious B.I.G. wurde am 9. März 1997 in Los Angeles erschossen. Die Tatumstände und die Mörder, die den Rapper vier Mal in die Brust schossen, blieben bis heute unbekannt. Er gilt als einer der Rapper, die die Szene bis heute prägen. Sein Debütalbum READY TO DIE verkaufte sich über vier Millionen Mal.