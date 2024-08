Nick Cave im Interview: „Ich will mein Leben teilen“

Nick Cave im ME-Gespräch über Gott, Glück, seine Frau Susie Bick, seinen Alltag als Rockstar und die Wow-Momente im Leben.

Ende August erscheint sein lang ersehntes neue Album WILD GOD. MUSIKEPXRESS traf Nick Cave vorab in London zu einem ausführlichen Interview. Der große Songwriter und Chef der Bad Seeds erzählt dabei über Gott, Glück, seine Frau Susie Bick, seinen Alltag als Rockstar und die Wow-Momente im Leben.

The Bad Seeds bekommen wieder mehr zu tun

„Es war an der Zeit, die Gruppe wieder zusammenzubringen“, sagt Cave im Gespräch. Bei seinen vorherigen Alben hatten die Bad Seeds eher eine Nebenrolle gespielt – auf WILD GOD (erscheint am 30.8.) steht Caves legendäre Band wieder im Zentrum der Musik. „Wenn du dir die letzten Platten anhörst, dann haben die Bad Seeds immer weniger zu tun bekommen. Ihre Position wurde schwächer, bei GHOSTEEN haben sie nur noch sehr wenig gespielt. Das wollte ich mit dem neuen Album unbedingt ändern.“

In seinen neuen Songs geht es um Momente des Glücks – und um Gott. Darüber solle er eigentlich nicht so viel sprechen, verrät Cave, das habe ihm seine Frau verboten. Im Interview mit ME-Autor André Boße tut er es dann aber doch. „Es gibt Menschen, die Religiosität als eine Art intellektuelle Unehrlichkeit betrachten“, so Nick Cave. „Für mich ist sie eine Ergänzung des Denkens, eine Bewegung hin zur Fantasie. Gott ist immer ein Ziel, eine Sehnsucht.“

Nick Cave: „Im Wesentlichen ist mein Leben vollkommen banal“

Über das Verhältnis zu seinen Fans sagt Cave: „Ich bin ein offener Mensch, ich schreibe Songs, bin bereit mein Leben und meine Erfahrungen zu teilen.“ Aber: „Was man als Künstler nie vergessen darf: In gewisser Weise mag ich ein ‚Rockstar‘ sein, aber im Wesentlichen ist mein Leben vollkommen banal – in dem Sinne, dass ich morgens aufstehe, einen Haufen Dinge erledige, die die meisten Menschen ebenfalls tun, und dann mit meiner Arbeit anfange.“

Seine Arbeit sind seine Songs: „Meine Songs bestehen aus erweiterten Varianten gewöhnlicher Dinge. Nimm das Alltägliche und bring es zur Explosion! Es sind die kleinen Handlungen, die das gesamte Universum enthalten. Im Kleinsten liegt das Allergrößte.“

Ironie, sagt Cave, liege im völlig fern. Er wolle mit seinen Songs eine „massive emotionale Reaktion bei den Leuten hervorrufen“.

Wie ihm das gelingt, was in seiner Welt der Unterschied zwischen Glück und Freude ist und warum Nick Cave so gerne in alte Kirchen geht, lest ihr in der aktuellen Ausgabe des Musikexpress. Ausgabe 09/24 mit dem kompletten Interview und einer exklusiven Vinyl-Single von Nick Cave & The Bad Seeds ist ab Freitag, den 16.8. im Handel erhältlich. Hier Heft und Vinyl vorbestellen.