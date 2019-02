Die Ärzte: Bela B heizt Abschiedsgerüchte mit Jan Böhmermann weiter an

Am Donnerstagabend ist Jan Böhmermann mit seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ aus der Winterpause zurückgekehrt. Als Studiogast begrüßte der Moderator den Die-Ärzte-Drummer Bela B. Anlass der Einladung war die Veröffentlichung von Bela Bs Debütroman „Scharnow“. Aber natürlich will und muss Böhmermann mit Bela B auch über Die Ärzte und ihren mutmaßlichen Abschied reden – mit der Art und Weise, wie er das aber getan oder eben nicht getan hat, springt Böhmermann auf den PR-Zug von Die Ärzte auf. Aber wir ja hiermit auch.

In einem am Donnerstagmittag veröffentlichten Clip teaserten Böhmermann und Bela B bereits an, dass sie in der neuen Folge eventuell auch über Die Ärzte und „die eine Frage“ sprechen, die jeden interessiere. In der Show selbst (hier im Stream) stellte Böhmermann schließlich diese Frage: „Löst Ihr Euch auf?“ Doch just in dem Moment, in dem Bela B den Zeigefinger hob und zur Antwort ansetzte, blieb das Bild für einige Sekunden stehen. Das Publikum raunte und tauschte ernste Blicke. Bela Bs Antwort, die es aller Wahrscheinlichkeit also nie gegeben hat, war für das TV-Publikum nicht zu sehen und nicht zu hören. Als die Übertragung weiter lief, wechselte Jan Böhmermann, übertrieben beeindruckt, das Thema.

Anlass der Frage und der seit Wochen anhaltenden Spekulationen ist ein Countdown, den Die Ärzte auf ihrer Homepage bademeister.com installiert haben. Dort ist, flankiert von Soundschnipseln, ein Lösungswort zu erraten, das allem Anschein nach „Abschied“ lauten wird. Im ersten Soundschnipsel hörte man Farin Urlaub zudem folgende Zeilen singen:

„Manchmal ist es einfach Zeit zu gehen. Doch wenn der Tag gekommen ist, sagt niemand dir Bescheid. Ich weiß, es fällt dir schwer das einzusehen, und traurig fragst du mich: Ist es denn wirklich schon so weit? Ich sage dir, wir haben hell geleuchtet, und vieles was wir taten hat Bestand. Man wird sich lange noch an uns erinnern, du musst jetzt stark sein, hier, nimm meine Hand.“

Bisher wurden die Buchstaben A, B und S aufgedeckt, der vierte Buchstabe kann in der Nacht von Freitag auf Samstag erraten werden.

Die Ärzte teasern einen „Abschied“ an

Das Lösungswort „Abschied“ wird immer wahrscheinlicher, auch wenn noch Alternativen wie „Abstrakt“, „Absinth“, „Abschaum“, „Abschnitt“, „Absatz“ denkbar sind. Und selbst wenn: Ob es ihr eigener Abschied ist, den Die Ärzte hier inszenieren, bleibt natürlich offen. Völlig unwahrscheinlich wäre dies aber nicht.

Einerseits meldeten sich Die Ärzte dieser Tage, Wochen und Monate nach sechs Jahren Pause immer wieder derart konkret zurück – exklusive Festivalshows, Europa-Klubtour, Boxset, Überraschungsauftritt, Outtake-Veröffentlichung –, dass alles auf ein neues Album hindeutet. Neue Musik wurde in der Vergangenheit immer wieder mal lose angedeutet. Ihr noch immer aktuelles Album AUCH erschien 2012.

Andererseits könnte all das auch ein Auftakt zu einer großen Abschiedstournee sein, die mit den Clubkonzerten und Festival-Headlinerslots 2019 inoffiziell beginnt und 2020 eine ganz große Runde fahren wird. Da Die Ärzte aber Die Ärzte sind, steht am Ende des Countdowns wahrscheinlich etwas ganz anderes, mit dem wirklich noch keiner rechnet.