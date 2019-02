Foto: Bademeister.com / Screenshot. All rights reserved.

Große Aufregung: Die Ärzte kündigen ganz offensichtlich einen Abschied an.

Auf ihrer Homepage Bademeister.com tickt seit Donnerstag ein Countdown herunter, der am Freitagabend um Mitternacht beendet sein wird. Unter diesem Countdown soll ein Lösungwort mit acht Buchstaben erraten werden, der erste Buchstabe ist ein A. Dass das Wort „Abschied“ passen würde, könnte reiner Zufall sein – wenn Die Ärzte nicht dazu das erste von sieben „musikalischen Puzzleteilen“ veröffentlicht hätten.

In einem 50-sekündigen Song-Schnipsel, der auch eine Art Intro oder Outro sein könnte, hören wir Farin Urlaub die folgenden bedeutungsschwangeren Zeilen singen:

Kooperation

„Manchmal ist es einfach Zeit zu gehen. Doch wenn der Tag gekommen ist, sagt niemand dir Bescheid. Ich weiß, es fällt dir schwer das einzusehen, und traurig fragst du mich: Ist es denn wirklich schon so weit? Ich sage dir, wir haben hell geleuchtet, und vieles was wir taten hat Bestand. Man wird sich lange noch an uns erinnern, du musst jetzt stark sein, hier, nimm meine Hand.“

Hört das neue Snippet von Die Ärzte, das auf ihrer Homepage hinter /mitdeminternetnachpolenwarumrene abgelegt wurde, hier im Stream:

Milde Entwarnung: Ob es ihr eigener Abschied ist, den Die Ärzte hier besingen, bleibt natürlich offen. Völlig unwahrscheinlich wäre dies aber nicht.

Einerseits meldeten sich Die Ärzte dieser Tage, Wochen und Monate nach sechs Jahren Pause immer wieder derart konkret zurück – exklusive Festivalshows, Europa-Klubtour, Boxsets, Überraschungsauftritt –, dass alles auf ein neues Album hindeutet:

Der aktuelle Teaser könnte aber womöglich auch „nur“ in der Veröffentlichung einer neue Single münden. Neue Musik wurde in der Vergangenheit immer wieder mal lose angedeutet. Ihr noch immer aktuelles Album AUCH erschien 2012.

Andererseits könnte all das auch ein Auftakt zu einer großen Abschiedstournee sein, die mit den Clubkonzerten und Festival-Headlinerslots 2019 inoffiziell beginnt und 2020 eine ganz große Runde fahren wird. Da Die Ärzte aber Die Ärzte sind, steht am Ende des Countdowns wahrscheinlich etwas ganz anderes, mit dem wirklich noch keiner rechnet.