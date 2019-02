Mit Bela B, Dirk von Lowtzow, James Blake und dem Comeback des Classic Rock: Der neue Musikexpress – jetzt am Kiosk!

DIE ZAUBERER VON OS

Ah, da meldet sich jemand?! Ja, Sie! … Wie diese großen Neon-Buchstaben in unsere Titelgeschichte mit Dirk und Bela gekommen sind, möchten Sie wissen? Das ist eine gute Frage! Denn dahinter versteckt sich eine spannende Geschichte.

Kooperation

Es trug sich zu, dass unsere Fotobeauftragte Frederike Wetzels eines Tages in ihrem Ringelpullover an einer etwa brusthohen Mauer stand und dem lieben Tag ein Liedchen la-la-te. Da schlich sich ein Typ mit Trenchcoat und Bogart-Hut von hinten an und hey-du-te sie unversehens an: „Hey du! Komm her!“ Er sah sich unentwegt nach allen Seiten um und sprach mit raunender Stimme in mysteriösem Jargon, sprach befremdliche Dinge wie „Du siehst aus wie jemand, der sich einen günstigen Kauf nicht aus der Nase gehen lässt!“, beantwortete jede Rückversicherungsfrage mit einem langen „Genau!“ und ermahnte Frederike regelmäßig zischend, sie möge leiser reden.

Wie sich herausstellte, hatte der Mann einen Buchstaben zu verkaufen. Ein O, das trug er unter seinem Mantel versteckt. Das O war perfekt oval, der Preis schien heiß. Doch da hatte Arno Frank sein Interview mit Dirk und Bela schon an uns verschickt und es hatte sich herausgestellt, dass darin bereits zahlreiche Os vorhanden waren. Genug für eine Titelgeschichte, wie uns schien. Also entschieden wir uns stattdessen für ein Y, ein K, ein S und ein L. Die holten wir uns dann ganz legal in einem Einrichtungsgeschäft in Hamburg, dessen Name hier aber – genau! – geheim bleiben muss. (Die Adresse liegt auf jeden Fall nicht in der Sesamstraße.)

Der Musikexpress 03/2019 – die Themen im Überblick:

