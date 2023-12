Die Ärzte in Berlin: 3. Konzert auf dem Tempelhofer Feld angekündigt

Auch am 25.08.2024 werden sie in der Hauptstadt auftreten. Für den Gig gibt es Sozialtickets.

Unter dem Titel „OMG die ärzte LOL (mit Pferden und Hunden)“ hatten Die Ärzte bereits zwei Shows in Berlin-Tempelhof für den 23. und 24. August 2024 angekündigt. Diese waren schnell ausverkauft. Nun kommt ein weiteres Konzert dazu – am 25. August treten Farin, Bela und Rod erneut auf dem Tempelhofer Feld auf. Dafür können auch Sozialtickets erworben werden.

Im Newsletter der Band heißt es zur Konzertankündigung: „Teile und herrsche! Ein Grundsatz, den DIE BESTE BAND DER WELT in ihrer Heimatstadt JETZT SOGAR EIN DRITTES MAL perfektioniert. Mehr Hits. Mehr Klassiker. Mehr (un)peinliche Lieblingslieder. Mehr Achtziger. Mehr Neunziger. Mehr Nuller. Mehr Zehner. Mehr Zwanziger. Mehr La-Ola-Inferno. Mehr Handylichtermeer. Mehr FarinBelaRod. So schön wird’s vielleicht nie wieder. Danke Berlin! Danke DIE ÄRZTE! Diese eine Liebe wird nie zu Ende geh’n. Da bleibt keine Träne ungeweint und kein Taschentuch trocken.“

Tickets für Die Ärzte live

Der Vorverkauf für die Show am 25. August beginnt am Mittwoch, den 13. Dezember 2023, um zehn Uhr. Hier gibt’s dann die Tickets.

Weiterhin wird es für die drei Gigs auch Sozialtickets für 19,90 Euro (plus Versand) zu erwerben geben. Alle Infos dazu erhaltet ihr hier.

GERÄUSCH auf Vinyl

Weiterhin hat die Band vermeldet, dass es ihr Album GERÄUSCH nun auf Vinyl zu shoppen gibt. Dazu heißt es im Newsletter: „Es ist das Jahr 2003. Die Welt ist schlecht und es wär nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. DIE ÄRZTE aber tun wie immer, was sie noch nie gemacht haben: ein Doppelalbum. Alles muss rein! Punk, Jazz, Rumba, Hardrock … so viele Ideen, so viele Songs … Schon „Als ich den Punk erfand…“ klärt einige bisher deutlich vernachlässigte Aspekte der menschlichen Kulturgeschichte. Das höchst unbeschwert alberne „Jag Älskar Sverige!“ ist ratzfatz Publikumsliebling, „Geisterhaus“ spielt in der Liga der großen Goth-Rock-Hymnen, „Deine Schuld“ ergibt den ebenso permanentgültigen wie zweischneidigen Soundtrack zum Geballte-Fäuste-in-die-Luft-Widerstand, während „Die klügsten Männer der Welt“ eher feine dialektische Kritik übt. „Nichts in der Welt“ ist der amtliche Herz-Schmerz-Kracher. Außerdem gibt’s das Bundle aus stockfinster-zynischem „Der Tag“ mit helllodernd-verliebtem „Die Nacht“ sowie zwei der gutlaunigsten Zombie-Hommage-Rock-Smasher aller Zeiten. Und das absolut zwingende „Unrockbar“ ist sofort einer der Signature-Hits der BESTEN BAND DER WELT. DIE ÄRZTE: Jetzt mit Gunter Gabriel, Rods Großvater, Sex mit Biene Maja, Penis-Piercings, 33 mal „vorbei“ in einem einzelnen Song sowie einigen Dingen, von denen man gar nichts wissen will. Und mit drei Punkten. „GERÄUSCH“ erscheint ausschließlich als Vinyl-Doppelalbum (inklusive Downloadcode) am 22. März 2024. Vorbestellungen sind ab 18. Januar 2024 unter https://dieaerzte.lnk.to/geraeusch, bei allen Plattenhändlern um die Ecke und bei den einschlägig bekannten Mailordern möglich. (Weitere Vinylausgabe in chronologischer Reihenfolge in Vorbereitung.) Alle weiteren Infos zum Album gibt es hier: www.bademeister.com/diskografie/geraeusch“