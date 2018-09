Die Ärzte kündigen neue Tourdaten an – und sind bald auch auf Streamingdiensten zu hören

Foto: Pr / Nela Koenig. All rights reserved.

Die Ärzte gab es bis jetzt nur per Tonträger, YouTube, Download oder eben live zu hören. Nun haben sich Bela, Farin und Rod dem Digitalvertrieb endgültig gebeugt: Die Ärzte sind vom 16. November 2018 nun auch auf verschiedenen Streaming-Plattformen vertreten.

Im offiziellen Newsletter der Band erklären Die Ärzte: „Da uns die Schönheit und Haptik unserer Werke nach wie vor am Herzen liegt, wird es natürlich weiterhin CDs und Vinylplatten (das sind diese großen, schweren, runden, schwarzen Scheiben mit den komischen Ziermustern auf beiden Seiten) geben – und außerdem nach längerer Durststrecke auch analoge, heiße und sehr laute Konzerte.“

Alle Werke in einer Box

Außerdem ist ab dem 16. November 2018 das Gesamtwerk von Die Ärzte in einer Sammelbox unter dem Namen SEITENHIRSCH für 333 EUR erhältlich, darin sind zusätzlich ein bisher nie veröffentlichtes englisches Album, B-Seiten und diverse Outtakes enthalten. Dieses Bonusmaterial wiederum wird im Frühling 2o19 gesondert veröffentlicht. Auf der Ärzte-Website versichern sie: (..) „THEY’VE GIVEN ME SCHROTT! – DIE OUTTAKES“(wird) als Dreifach-CD- und Vierfach-Vinyl-Edition erscheinen – definitiv weder als Download noch zum Streamen.“

Die Ärzte live 2019

Des Weiteren wurde im Newsletter der Band eine Live-Tour für 2019 angekündigt. Die „Miles & More-Tour" soll Die Ärzte nach Amsterdam, Brüssel, Ljubljana, London, Luxembourg, Mailand, Prag, Strasbourg, Warschau und Zagreb führen. Details und Infos zum Vorverkauf sollen folgen.

In Deutschland werden Die Ärzte 2019 exklusiv bei den Zwillingsfestivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ auftreten. Für „Rock am Ring“ wurden bereits über 60.000 Tickets verkauft.