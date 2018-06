Foto: Redferns via Getty Images, Didier Messens. All rights reserved.

Rock am Ring und Rock im Park 2018 endeten mit einem Knall, und damit sind nicht die Headliner-Auftritte von Muse oder den Foo Fighters gemeint. Nein: Noch während die Festivals liefen, kündigten die Veranstalter die Headliner fürs nächste Jahr an: Die Ärzte werden bei Rock am Ring und Rock im Park 2019 zwei exklusive Deutschland-Shows spielen und damit ihr Live-Comeback feiern. Kurze Zeit später erschienen auf der Bademeister-Homepage von Bela, Farin und Rod zudem zwei Videos, in denen sie die Konzerte selbst bestätigten.

Die Konzerte von Die Ärzte bei Rock am Ring und Rock im Park sollen die einzigen Deutschland-Konzerte sein, die sie 2019 überhaupt geben. Über alles Weitere kann bisher nur spekuliert werden: Kündigen sie bis dahin vielleicht ein neues Album an? Folgt 2020 dann eine große neue Tour? Ihr bisher aktuelles und insgesamt 12. Studioalbum AUCH erschien 2012. Farin Urlaub veröffentlichte 2017 seine Songsammlung „fragwürdiger Heimaufnahmen" BERLINER SCHULE. Bela B gab dieser Tage seine eigene Radiosendung auf Radio Eins vom RBB „aus Zeitgründen" auf, was den Verdacht nährt: Die Ärzte planen doch noch mehr!

Die Ärzte bei Rock am Ring und Rock im Park 2019: So kommt Ihr an Tickets

Der Vorverkauf für Rock am Ring 2019 und Rock im Park 2019 läuft bereits seit Dienstag, dem 5. Juni. Zwar waren die Zwillingsfestivals 2018 nicht ausverkauft, mit Die Ärzte als Headliner könnte das nächstes Jahr aber anders aussehen. Wer „Die beste Band der Welt" also mal wieder live erleben will, kauft sich lieber bald die Tickets. Das Kombiticket für Frühbucher kostet 199 Euro. Ein reguläres Festivalticket für Rock am Ring etwa kostet derzeit 151 Euro plus Vorverkaufsgebühren, ein Camping- und Parkticket kostet 52 Euro extra. Die Karten gibt es im Vorverkauf bei Eventim, Ticketmaster und Co. sowie anderen Vorverkaufsstellen.

Rock am Ring und Rock im Park finden vom 7. – 9. Juni 2019 statt.

Als Vorbereitung auf das Comeback von Die Ärzte haben wir für Euch aufgeschrieben, was Ihr von A-Z alles über Die Ärzte wissen müsst. Falls Ihr es nicht eh schon wisst.