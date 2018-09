In Chemnitz stehen (teilweise) Die Ärzte und die Toten Hosen gemeinsam auf der Bühne

ME-Klubtour

„Das ist unser unpersönlichstes Album bisher!“: Wir haben Isolation Berlin im Studio besucht

Bei unserer ME-Klubtour in Berlin könnt Ihr am 2. September Isolation Berlin live erleben. Wir waren 2017 exklusiv bei den Aufnahmen zu ihrem aktuellen Album VERGIFTE DICH mit den Jungs im Studio. Das Feature aus unserer ME-Januarausgabe 2018 gibt es jetzt hier in voller Länge – Tickets für die Klubtour kriegt Ihr hier auch!