Die Ärzte live am Flughafen Tempelhof: Tickets, Zeiten, Support, Setlist, Anfahrt, Wetter

Alles, was ihr über die drei Konzerte auf dem „Flughafen DÄmpelhof“ wissen müsst – hier im Überblick.

Bereits 2012 und 2022 sorgten Die Ärzte auf dem „DÄmpelhofer Feld“ für ausverkaufte Konzerte. Nun werden sie wieder auf dem Tempelhofer Feld vorstellig. Am 23., 24. und 25. August spielen sie unter dem Motto „OMG die ärzte LOL“ erneut drei Gigs auf dem ehemaligen Flughafengelände. Alle Infos zu den Shows findet ihr hier.

Tickets

Für das Konzert am Freitag (23. August) gibt es in der Kategorie „Stehplatz“ für 82,00 Euro noch Karten. Genauso steht es um den Sonntag (25. August). Der Auftritt am Samstag ist dagegen restlos ausverkauft. Die Resttickets gibt es hier noch zu ergattern.

Zeiten

An allen drei Tagen kann bereits ab 13 Uhr in die Location hineingeschlendert werden. Und schon um 16.30 Uhr soll dann mit dem Startschuss für die Support-Acts gerechnet werden. Auf Die Ärzte muss man sich allerdings nach zwei Voracts noch etwas gedulden – zwischen 19 und 20 Uhr sollten sie aber wirklich loslegen – und dann nicht aufhören, bevor sie die Zwei-Stunden-Marke locker geknackt haben.

Support

Beim ersten Open-Air-Konzert am 23. August werden Die Ärzte von der Heavy-Metal-Band Girlschool und dem Berliner Rock-Trio Shirley Holmes unterstützt. Am Tag danach eröffnet die mexikanische Ska-/Mestizo-Band Panteón Rococó und die japanische Gruppe Malts Orchestra. Für den letzten Konzerttag wurde die Alternative-Rock-Band Donots und das Indie-Rock-Duo Cari Cari als Vorbands angekündigt.

Setlist

Zwischen „Schrei nach Liebe“ und „Dunkel“: Die Setlist für die Gigs könnte (im Abgleich mit anderen, aktuellen Shows von BelaFarinRod) ungefähr so aussehen:

Intro (Erinnerungen aus 41 Jahren)

Ein Lied für Dich

Lied vom Scheitern

Noise

Hurra

Ein Sommer nur für mich

Tamagotchi

Herrliche Jahre

Einschlag

Lasse redn

Ist das noch Punkrock?

Wir sind die Besten

Heulerei

Friedenspanzer

Anti-Zombie

Doof

1/2 Lovesong

BGS

Punkbabies

Ich, am Strand

Our Bass Player Hates This Song

Fiasko

Dunkel

Die Banane

Ignorama

Himmelblau

Unrockbar

Wissen

Zugabe:

Für uns

Deine Schuld

Schrei nach Liebe

Zugabe 2:

Rebell

Wie es geht

Junge

Dauerwelle vs. Minipli

Schlaflied

Anfahrt

Adresse

Ehem. Flughafen Tempelhof

Tempelhofer Damm 59

12101 Berlin

Zu Fuß Der öffentliche Eingang für Fußgänger:innen ist über den Eingang „Tempelhofer Feld West“ zu erreichen. Von diesem aus werden die Besucher:innen zum Eingang der Veranstaltung geführt.

Mit dem Fahrrad

Das Tempelhofer Feld ist mit dem Fahrrad frei zugänglich. Innerhalb des Veranstaltungsgeländes sind Fahrräder jedoch nicht erlaubt. Radfahrer:innen können aber die Schließfächer und Abstellplätze in und um das Tempelhofer Feld nutzen. Bike-Sharing-Stationen stehen an den Eingängen „Tempelhofer Feld West“ und „Südwest“ zur Verfügung.

Bus und Bahn

Der ehemalige Flughafen Tempelhof ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Die nächstgelegenen U-Bahnstationen sind „Paradestraße“ und „Tempelhof“ (U6). Mehrere Bushaltestellen befinden sich in unmittelbarer Nähe der Eingänge „Tempelhofer Feld West“ und „Südwest“.

Mit dem Auto

Es gibt keine direkten Parkplätze vor Ort. Jedoch mit etwas mehr Laufweg kann kostenfrei entlang des Columbiadamms das Auto abgestellt werden, wobei die Stellflächen auch hier begrenzt sind. Generell empfehlen die Konzertveranstalter nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Wetter

Sommer in Berlin! Am Freitag, den 23. August, wird es mittags mit 28 Grad kuschelig warm. Abends steigen die Temperaturen sogar noch einmal auf 29 Grad. Dazu soll es trocken bleiben.

Der Samstag wird noch heißer: Zur Mittagszeit werden 33 Grad erwartet – und die Temperaturen klettern zum Nachmittag weiter auf 35 Grad. Auch am 24. August soll es keinen Regen geben.

Am 25. August wird es wieder angenehmer zum Herumstehen in der prallen Sonne, ganz ohne schattige Bäume (die sind nämlich auf dem Feld Fehlanzeige). Bis zu 26 Grad soll es warm werden. Auch an diesem Tag liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0 Prozent.