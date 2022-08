Die Ärzte sagen Open-Air-Konzert in Berlin ab

Es hätten die Hattrick-Höhepunkte ihre laufenden Berlin-Tour sein sollen: Nachdem sie sich in den vergangenen Monaten quer durch die ganz kleinen und größeren Clubs der Hauptstadt gespielt haben, wollten Die Ärzte am 26., 27. und 28. August dreimal hintereinander auf dem Tempelhofer Feld, einem ehemaligen weltbekannten Flughafengelände mitten in Berlin, auftreten. Nur wenige Stunden vorm geplanten Beginn der Freitagsshow verkündeten sie aber eine schlechte Nachricht: Wegen Unwetterwarnung fällt das Konzert leider und sicherheitshalber aus.

Finden Die-Ärzte-Konzerte am Samstag und Sonntag in Tempelhof statt?

Auf Bademeister.com, der Homepage von Die Ärzte, heißt es:

„Achtung: Aufgrund eines aufziehenden Unwetters sind wir gezwungen, das Konzert in Berlin heute, 26. August 2022, aus Sicherheitsgründen zu beenden.

Falls ihr schon vor Ort seid: Bitte verlasst zu eurer Sicherheit den Bereich des Veranstaltungsgeländes auf den ausgewiesenen Wegen. Bleibt ruhig und achtet auf eure Mitmenschen. Bitte befolgt die Anweisungen des Ordnungsdienstes.

Wenn ihr noch anreisen wolltet, tut dies bitte nicht oder kehrt um, falls ihr bereits unterwegs seid.

Die Veranstaltungen am Samstag und Sonntag finden nach aktuellem Stand wie geplant statt.

Weitere Informationen folgen immer schnellstmöglich hier.

Vielen Dank für euer Verständnis.“

Auch die Donots, die am Freitag neben Shirley Holmes Vorband sein sollten, verkündeten die schlechte Nachricht via Instagram:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von DONOTS (@donotsofficial)

In einer Insta-Story posteten die Donots zudem ein Video der Regenfälle auf dem Gelände, zu dem sie schrieben: „So traurig es ist – richtige Entscheidung.“

Ob es einen Ersatztermin geben soll, ist noch unklar. Tickets sollen jedenfalls in absehbarer Zeit zurückgegeben werden können. Veranstalter Loft Concerts, der bis zum Mittag noch an die Durchführung des Konzerts glaubte, schreibt auf seiner Homepage:

„Bezüglich der Rückerstattung erhalten alle Ticketkäufer spätestens Ende nächster Woche (also bis 2. September 2022) eine E-Mail mit weiteren Infos.“

Ebenda wurde aber auch bestätigt, was Die Ärzte selbst schon erklärten:

„Die Veranstaltungen am Samstag und Sonntag finden nach aktuellem Stand wie geplant statt.“

Am Samstag sollen Muff Potter und SDP im Vorprogramm auftreten, am Sonntag Royal Republic und The Dead End Kids.

Diesen Sommer fielen bereits einige Berlin-Konzerte von Die Ärzte kurzfristig aus, damals wegen Krankheit eines Bandmitglieds. Jene Konzerte wurden oder werden noch nachgeholt.

PODCAST „DIESE EINE LIEBE“ BEGLEITET DIE ÄRZTE AUF IHRER BERLIN-TOUR

Auf ihrer Berlin-Tour werden Die Ärzte auch von dem radioeins-Moderator und Ärzte-Fan Marco Seiffert begleitet. Er besucht innerhalb von fünfzehn Tagen neun Konzerte der seine Lieblingsband und produziert zu jedem der Gigs jeweils eine Podcast-Folge mit seinen Eindrücken und Erlebnissen. Außerdem kriegen die Hörer*innen im Umfeld der Konzerte geführte Interviews und viele Hintergrundinfos zu der legendären Band zu hören. Unter dem Namen „Diese eine Liebe – 40 Jahre Die Ärzte“ findet Ihr den Podcast in der ARD Audiothek und allen anderen gängigen Podcast-Portalen.

Das aktuelle Album der Band trägt den Namen DUNKEL und erschien am 24. September 2021. Knapp ein Jahr zuvor erschien das Vorgängeralbum HELL. Die 1982 gegründete Punkrock-Band besteht seit 1993 aus Farin Urlaub (bürgerlich Jan Vetter), Bela B (bürgerlich Dirk Felsenheimer) sowie Rodrigo González und wird oftmals zu den einflussreichsten Bands der deutschen Musikgeschichte gezählt.

Wer mehr über Die Ärzte wissen will, dem oder der sei zudem das aktuelle Buch des Musikexpress-Redakteurs Stephan Rehm-Rozanes empfohlen. Es umfasst 100 Seiten und heißt: „Die Ärzte“.