Die Antwoord kündigen neues, finales Album „27“ an

Das skurrile südafrikanische Duo Die Antwoord wird ein letztes Album veröffentlichen. Zunächst kündigten die beiden an, dass es THE BOOK OF ZEF heißen wird, aber nun bestätigten sie in mehreren Tweets, dass die Platte den schlichten Namen 27 tragen und im Laufe des nächsten Jahres erscheinen soll.

Offenbar haben Ninja und Yolandi Visser eine Art Schnitzeljagd für die Fans geplant. Zehn Songs werden als reguläres Album erscheinen, 17 weitere Songs werden „sich an den unterschiedlichsten Stellen verstecken“. Der erste Track heißt „Golden Dawn“ und wird als B-Seite der Single „Alien“ auf einer „super-limited-edition vinyl“ erscheinen. „Alien“ ist bereits Anfang Juni 2018 veröffentlicht worden:

Die Band gab außerdem an, das Album werde „auf einem ungewöhnlichen Weg“ veröffentlicht und außerdem einen Film musikalisch begleiten, der ebenfalls „27“ heißt und an dem sie noch arbeiten.

Außerdem haben die beiden Musiker, die im „realen“ Leben ein Ehepaar mit einem gemeinsamen Kind sind, auf dem Album mit vielen anderen Künstlern kooperiert. Die sind vorwiegend aus ihrer Heimat Südafrika und international kaum bekannt, heißt es in einem Tweet.

The other 17 tracks will be hidden in various places. 2️⃣GOLDEN DAWN7️⃣ that will be hiding on Side B of the 👽ALIEN 7inch super limited-edition vinyl, dropping soon soon✨ pic.twitter.com/vcGKReJ2Xb

— Die Antwoord (@DieAntwoord) June 14, 2018